Riverdale 6: Kiernan Shipka torna nei panni di Sabrina Spellman in un crossover evento

L'attrice de Le terrificanti avventure di Sabrina apparirà nell'episodio 4 della sesta stagione della serie di The CW.

Abbiamo sempre saputo che Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, create entrambe dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, sono ambientate nello stesso universo. Quando la seconda è stata cancellata l'anno scorso da Netflix dopo quattro stagioni, tuttavia, l'idea di un crossover a lungo sperato tra le due serie è sfumata. Fino ad oggi. Nella sesta stagione di Riverdale, attesa negli Stati Uniti su The CW a partire dal 16 novembre, ci sarà infatti anche l'interprete di Sabrina Spellman Kiernan Shipka e il suo compito sarà tutt'altro che ordinario. Lo hanno annunciato Aguirre-Sacasa e la stessa attrice la quale ha pubblicato un post su Instagram con una foto dal set e ha scritto: "Da Greendale a Riverdale".

Riverdale: Le anticipazioni sulla sesta stagione e sull'arrivo di Sabrina

La strega adolescente Sabrina Spellman arriverà a Riverdale in occasione di un evento speciale chiamato Rivervale che sarà al centro dei primi cinque episodi della sesta stagione. "Abbiamo parlato di far arrivare Sabrina a Riverdale fin dalla prima stagione, quindi è elettrizzante che questa cosa stia finalmente accadendo, come parte del nostro evento speciale Rivervale", ha dichiarato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa in una nota. “È anche perfetto che si presenti per aiutare Cheryl Blossom durante il suo momento di maggior bisogno. Tutti sul set hanno perso la testa, penso che lo faranno anche i fan. È davvero divertente e speciale", ha aggiunto.

Nel finale della quinta stagione di Riverdale andato in onda questa settimana negli Stati Uniti - attenzione alle anticipazioni - Cheryl (Madelaine Petsch) ha invocato una maledizione secolare pronunciata dalla sua antenata Abigail mentre veniva bruciata viva come strega, e subito dopo un vento freddo ha soffiato su Riverdale. La maledizione riguardava originariamente gli antenati di Archie, Betty e Jughead, quindi a essere nei guai a questo punto potrebbero essere proprio i tre amici. Kiernan Shipka apparirà per la prima volta nell'episodio 4 untitolato The Witching Hour(s) e assisterà Cheryl mentre lancia un pericoloso incantesimo "che potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte per un amato membro della famiglia Blossom", si legge nella descrizione ufficiale dell'episodio.