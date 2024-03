Ripley: Il trailer ufficiale della fine miniserie di Netflix con Andrew Scott

News Serie TV

Scritta e diretta dal premio Oscar Steven Zaillan, la miniserie sarà disponibile in streaming dal 4 aprile.

Sono molte le domande e le impressioni sollevate da Ripley nella nuova miniserie in arrivo su Netflix tratta dal bestseller di Patricia Highsmith Il talento di mister Ripley e dai romanzi successivi. Ma, alla fine, come si sente dire nel trailer ufficiale appena rilasciato dal servizio streaming, il succo della questione è che "A Roma è morta una persona e il sig. Ripley è scomparso".





Ripley: La trama e il cast della miniserie

Con il candidato all'Emmy Andrew Scott (Estranei, Fleabag, Sherlock) nel ruolo di Tom Ripley, la miniserie, girata completamente in bianco e nero e disponibile con tutti gli episodi dal 4 aprile, segue quest'ultimo, un truffatore che vive a New York nei primi anni '60, recarsi in Italia per cercare di convincere il figlio vagabondo di un uomo benestante a tornare a casa. Aver accettato l'incarico è per Tom il primo passo verso una vita intricata fatta di inganni, frodi e omicidi.

Ripley vanta un cast eccezionale che include anche Dakota Fanning nel ruolo di Marge Sherwood e Johnny Flynn di Dickie Greenleaf, oltre al candidato a due Oscar John Malkovich. Invece, la sceneggiatura e la regia di tutti gli episodi sono del premio Oscar Steven Zaillan, del quale abbiamo apprezzato già American Gangster, Gangs of New York, Schindler's List, The Irishman e The Night Of.