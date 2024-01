Ripley: Data e teaser trailer della serie di Netflix con Andrew Scott nei panni del noto truffatore letterario

News Serie TV

Basata sui romanzi di Patricia Highsmith, il thriller psicologico sarà disponibile in streaming ad aprile.

L'attesa sta per finire: Ripley, la serie di Netflix con l'ex di Fleabag e Sherlock Andrew Scott nei panni del noto truffatore letterario Tom Ripley, sarà disponibile in streaming con tutti gli otto episodi giovedì 4 aprile. La piattaforma ne ha diffuso anche il primo teaser trailer, il quale conferma che l'intera serie è stata girata in bianco e nero.





Ripley: La trama e il cast della serie tv

Basata sui fortunati romanzi di Patricia Highsmith, gli stessi che nel 1999 avevano ispirato il film Il talento di Mr. Ripley, adattati dal premio Oscar Steven Zaillan (Schindler's List, Gangs of New York, L'arte di vincere, The Irishman), che ha scritto e diretto tutti gli episodi, Ripley segue Scott nei panni dell'omonimo personaggio, un truffatore che vive a New York nei primi anni '60 e viene assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio vagabondo a tornare a casa. Aver accettato l'incarico è per Tom il primo passo verso una vita intricata fatta di inganni, frodi e omicidi.

Il teaser trailer mostra il protagonista entrare e uscire dall'alta società europea mentre incolla la sua foto su un passaporto falso. "Sei un uomo molto difficile da trovare. Nessun indirizzo, telefono, ufficio", gli viene detto. Lo vediamo aprire la porta alle autorità, navigare il Canal Grande a Venezia e stringere un posacenere di vetro con apparenti cattive intenzioni in mente. Con lui, nel racconto, Dakota Fanning nel ruolo di Marge Sherwood, Johnny Flynn di Dickie Greenleaf e il candidato a due Oscar John Malkovich.