Rinnovate 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star, con un clamoroso colpo di scena

Le due serie proseguiranno con la settima e la quinta stagione.

Due delle serie più seguite della tv americana, 9-1-1 e lo spin-off 9-1-1: Lone Star torneranno la prossima stagione televisiva con un nuovo ciclo di episodi, rispettivamente il settimo e il quinto. Il tanto atteso annuncio del rinnovo ha colto però di sorpresa i fan americani: la prima delle due non tornerà sulla FOX come ha sempre fatto ma dalla prossima stagione si trasferirà a ABC.

9-1-1 lascia FOX per ABC

"Grazie alla spinta creativa di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, così come al cast di talento, 9-1-1 è stata una delle serie drammatiche più distintive e originali della tv nelle ultime sei stagioni e siamo onorati di portarla nello stimato gruppo di serie di ABC", ha dichiarato il presidente di Disney Television Group Craig Erwich in un comunicato. "È un privilegio mantenere 9-1-1 in famiglia con la produzione a 20th Television e non vediamo l'ora di raccontare altre storie emozionanti ed edificanti su questi amati personaggi".

Quest'anno, 9-1-1 è stata vista settimanalmente da una media di 7,3 milioni di spettatori, con un rating nell'importante target demografico 18-49 dell'1.0; numeri che la rendevano la serie più vista della FOX. Sia ABC sia 20th Television fanno capo a The Walt Disney Company, quindi fate pure le vostre considerazioni. "È stato un onore essere il network fondatore di 9-1-1 e siamo grati a Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, insieme ad Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Ryan Guzman e il resto del cast e della troupe, e a 20th Television, per aver consegnato una serie di tale impatto alla FOX", ha dichiarato la rete in una nota pubblicata da Deadline. "Auguriamo loro ogni bene dopo la conclusione dell'ultima stagione sulla FOX".

Mentre 9-1-1: Lone Star rimarrà (per ora) alla rete della Volpe, il trasferimento di 9-1-1 alla rete dell'Alfabeto non avrà alcun impatto in Italia, dove entrambe le serie continueranno a essere proposte in anteprima dal servizio streaming Disney+, anch'esso di The Walt Disney Company.