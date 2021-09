Ridatemi mia moglie, la miniserie con Fabio De Luigi da stasera su Sky e NOW: Una clip in anteprima

News Serie TV

Nel cast della serie, una commedia romantica in due parti, anche Anita Caprioli, Carla Signoris, Diego Abatantuono, Alessandro Betti e Diana Del Bufalo.

Debutta stasera 13 settembre, su Sky Serie e in streaming su NOW, Ridatemi mia moglie, una miniserie in due parti (la prossima arriverà il 20 settembre) diretta da Alessandro Genovesi (Dieci giorni senza mamma, Ma che bella sorpresa, La peggior settimana della mia vita) e con protagonista Fabio De Luigi nei panni di un marito che vuole a tutti i costi riconquistare sua moglie. Ecco una clip in anteprima in cui lo vediamo avere una conversazione con la moglie Chiara (Anita Caprioli).





La trama di Ridatemi mia moglie

Ridatemi mia moglie, adattamento della miniserie I Want My Wife Back, segue Fabio De Luigi nei panni di Giovanni e Anita Caprioli (I predatori) in quelli di sua moglie Chiara, sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto proceda per il meglio. Chiara decide di lasciarlo con una lettera, che scrive e riscrive ma che decide poi di gettare nel cestino; fa le valigie e si allontana da casa. Giovanni, ignaro di tutto, le sta preparando una festa a sorpresa per il suo quarantesimo compleanno. Mentre si attende la festeggiata, dentro il cestino viene ritrovata per caso la lettera. Il povero Giovanni apprende così le intenzioni della moglie e sentendosi solo e abbandonato comincia a pensare a cosa sia andato storto nella sua vita, ma soprattutto a come fare per poter riavere indietro sua moglie.

Il cast e i personaggi

Accanto a De Luigi e a Caprioli, nella serie recitano alcuni tra i volti più amati della commedia italiana: Diego Abatantuono (Dieci giorni con Babbo Natale, Puoi baciare lo sposo, Mediterraneo) e Carla Signoris (Ma cosa ci dice il cervello, Mister Felicità, Maschi contro femmine) sono i suoi genitori: Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera “ossessione”, e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti (Zelig, Buona la prima, Love Bugs 2) veste, invece, i panni di Antonio, amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo, che usa spesso Giovanni come scusa per le sue “scappatelle”. Nel cast anche Diana Del Bufalo (7 ore per farti innamorare, 10 giorni senza mamma, Che Dio ci aiuti) che interpreta Lucia, la sorella minore di Chiara. Pasticciera, Lucia è una ragazza simpatica e insicura.