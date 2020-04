Rick and Morty: Il trailer ufficiale dei nuovi episodi della stagione 4

News Serie TV

La divertente serie animata tornerà in tv negli Stati Uniti a maggio.

La spassosissima Rick and Morty, che pochi giorni fa abbiamo incluso nel nostro speciale dedicato alle migliori serie animate per un pubblico adulto da vedere per alleggerire la quarantena, tornerà sui teleschermi americani il 3 maggio (indicativamente, qualche settimana più tardi in Italia su Netflix). Nell'attesa, Adult Swim ha diffuso il trailer ufficiale dei nuovi cinque episodi, di fatto la seconda parte della quarta stagione.





Accompagnata dalle gradevoli note di The Boys Are Back in Town dei Thin Lizzy, la clip offre un assaggio delle prossime folli avventure di nonno Rick e del nipote Morty in giro per il multiverso. Per alcune di queste il mitico duo dovrà combattere vestito da robot-anime, indossare mostri alieni come maschere e farsi crescere delle altre braccia. Si intravede inoltre un ritornato Snuffles, l'evoluto cane di famiglia, affrontare un gatto su uno spietato campo di battaglia, e Beth maneggiare una spada laser.

Premiata con l'Emmy e la serie animata più seguita della tv americana, Rick and Morty è una creazione di Justin Roiland e Dan Harmon, quest'ultimo noto anche come l'ideatore di Community. Pochi giorni dopo il debutto dei nuovi episodi, Roiland sarà anche su Hulu con la nuova Solar Opposites, della quale la scorsa settimana è stato diffuso il primo trailer.