Rick and Morty: Christopher Lloyd diventa nonno Rick in una sequenza live-action

News Serie TV

La quinta stagione della popolare serie animata si è appena conclusa negli Stati Uniti e ora è attesa in streaming in Italia su Netflix.

Per la serie "casting perfetti e dove trovarli", gli ultimi due episodi della quinta stagione di Rick and Morty in onda negli Stati Uniti la scorsa notte hanno mostrato per la prima volta al pubblico le versioni live-action dei due pazzoidi protagonisti della serie animata, nonno Rick Sanchez e suo nipote Morty Smith, interpretati rispettivamente dalla leggenda di Ritorno al futuro Christopher Lloyd e dall'attore in ascesa Jacob Barber (In difesa di Jacob, Knives Out, It). In Italia i nuovi episodi sono attesi a breve su Netflix, ma qui di seguito possiamo dare un'occhiata alle anteprime condivise via social da Adult Swim.

Rick and Morty e il sodalizio con Ritorno al futuro

Ritorno al futuro, l'iconico film del 1985 del quale Christopher Lloyd è stato il protagonista con Michael J. Fox, è più di un'ossessione per Rick and Morty e il suo co-ideatore Justin Roiland. In effetti, quest'ultimo creò la serie come parodia di Ritorno al futuro per Channel 101, un festival di cortometraggi di Los Angeles creato da Dan Harmon, con il quale poi modellò quello che sarebbe diventato lo show animato attualmente più visto della tv americana, tra le altre cose vincitore di due Emmy. Nella serie, numerosi sono stati gli omaggi al film sin dal suo esordio.

"Non la seguo minuziosamente, ma ho visto alcuni episodi e devo dirlo, penso sia molto divertente", aveva detto Lloyd al Phoenix New Times qualche anno fa. "So che è una sorta di parodia di Doc e Marty". E quando gli è stato chiesto se fosse aperto alla possibilità di parteciparvi con un ruolo da guest star, aveva risposto: "Mi piacerebbe, ovviamente. Penso sia davvero uno spasso".