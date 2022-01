Reunion di One Tree Hill in Good Sam: Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz guest star nella nuova serie con Sophia Bush!

News Serie TV

Le tre attrici, rimaste molto legate anche dopo la conclusione del teen drama grazie al quale si sono conosciute, hanno condiviso una prima foto dal set (e la posa non è scelta a caso).

One Tree Hill è uno dei teen drama forse meno conosciuti e più sottovalutati degli ultimi decenni (in Italia sfortunatamente è assente da qualsiasi piattaforma di video in streaming). Ma se siete tra i fortunati che anni fa si sono appassionati alle vicende dei fratelli Scott e del gruppo di adolescenti di Tree Hill e che conservano ancora One Tree Hill tra le serie tv del cuore, questa notizia non potrà che farvi piacere. Good Sam, il medical drama con protagonista Sophia Bush che ha debuttato negli Stati Uniti solo qualche settimana fa, ospiterà in uno dei prossimi episodi Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz, ex co-star di Bush nel teen drama di The CW andato in onda dal 2003 al 2012. La notizia è stata condivisa con i fan direttamente dalle tre attrici (indimenticabili interpreti delle amiche Brooke, Peyton e Haley in One Tree Hill) che hanno postato una speciale foto scattata sul set di Good Sam.

La trama di Good Sam e i ruoli di Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz

Creata da Katie Wech e prodotta per CBS dall'ideatrice di Jane the Virgin Jennie Snyder Urman, Good Sam segue la Dott.ssa Sam Griffith (Sophia Bush), un cardiochirurgo di talento che lavora nello stesso ospedale del suo rinomato padre, il Dott. Rob 'Griff' Griffith (Jason Isaacs), un uomo burbero e impossibile da accontentare che non ha mai riconosciuto le sue enormi capacità. I due devono riuscire a lavorare insieme e, nel frattempo, ricucire il loro rapporto, ancora più complicato quando la figlia diventa il supervisore del padre.

Hilarie Burton e Bethany Joy Lenz appariranno in uno dei prossimi episodi di Good Sam nei panni di Gretchen e Amy Taylor, due sorelle che incontrano Sam quando Amy viene ricoverata come paziente al Lakeshore Sentinel Hospital di Detroit. Le tre attrici e amiche (già conduttrici del podcast Drama Queen dove commentano insieme gli episodi di One Tree Hill) hanno condiviso sulle loro pagine social la foto che vedete qui sopra (dove si sono messe in posa come in una delle immagini promozionali del teen drama, a sinistra nella foto principale in alto). Tutte e tre hanno mostrato entusiasmo per questa nuova collaborazione che le ha riportate insieme sul set dopo quasi 13 anni (Burton aveva lasciato la serie alla sesta stagione, nel 2009). "Non solo si siamo riunite su un set per la prima volta dopo One Tree Hill, ma io e Bethany Joy interpretiamo anche due sorelle! Queste donne sono così importanti nella mia vita e amo il fatto di avere la possibilità di lavorare di nuovo con loro", ha scritto Hilarie Burton su Instagram. Sophia Bush ha aggiunto: "Oggi VS ieri + Sempre e per sempre. Fan di OTH, le vostre ragazze sono tornate a recitare insieme! Preparatevi al caos". "Il 2022 è iniziato con un... BOOM! Rimanete sintonizzati", è stato il post di Bethany Joy Lenz.