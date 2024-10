Reacher rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza

News Serie TV

Prime Video fa sapere che la seconda stagione della serie con Alan Ritchson è stata il contenuto più visto all'uscita in streaming nel 2023.

L'azione su Prime Video non si ferma. Il servizio di video in streaming ha annunciato di aver rinnovato con largo anticipo per una quarta stagione Reacher, la serie basata sui romanzi di Lee Child e con un forzutissimo Alan Ritchson protagonista. Il rinnovo arriva ben prima del debutto della stagione 3, attesa in streaming a un certo punto nel 2025, e solo un giorno dopo la mossa di Netflix che ha rinnovato, allo stesso modo in anticipo, la sua serie d'azione The Night Agent. C'è aria di competizione? In tal caso fa solo bene ai fan delle serie ricche di adrenalina. Di certo i due titoli sono dei successi per i rispettivi servizi di video in streaming, visto che Prime Video ha sottolineato anche come la seconda stagione di Reacher sia stata il contenuto in uscita più visto in streaming nel 2023 sulla piattaforma.

Reacher: Le anticipazioni della serie di Prime Video

Al momento non è stato condiviso alcun dettaglio sulla quarta stagione e neppure si sa su quale dei tanti romanzi di Lee Child sarà basata. Invece sappiamo qualcosa in più sulla terza che si baserà su La vittima designata, settimo libro della serie, e seguirà l'ex ufficiale della polizia militare statunitense interpretato da Alan Ritchson andare sotto copertura per salvare un informatore tenuto prigioniero da un inquietante nemico del suo passato. Dalle notizie precedenti sappiamo che Maria Sten tornerà nella stagione 3 insieme alle new entry Anthony Michael Hall e Sonya Cassidy e a Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos, Daniel David Stewart e Olivier Richters. Proprio il personaggio di Sten, Neagley, si è guadagnata uno spin-off tutto suo recentemente annunciato da Prime Video.

Le dichiarazioni

"Reacher è diventato un fenomeno che continua a piacere ai nostri clienti globali oltre le nostre più rosee aspettative e siamo entusiasti di rinnovare la serie per un'ulteriore stagione", ha affermato Vernon Sanders, responsabile dei contenuti televisivi di Amazon MGM Studios. "Non vediamo l'ora di vedere più azione e avventure dal team immensamente talentuoso dietro la serie, tra cui Nick Santora, Alan Ritchson, Lee Child, Skydance e CBS Studios", ha aggiunto.