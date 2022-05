Ray Liotta, Jennifer Lopez ricorda con affetto l'attore, suo 'partner in crime' in Shades of Blue

News Serie TV

I due attori avevano lavorato insieme nella serie poliziesca di NBC andata in onda per tre stagioni.

Ray Liotta è scomparso ieri all'età di 67 anni e in queste ore sono molti i colleghi che gli stanno dedicando post e ricordi sui social. L'attore, ricordato soprattutto per la sua interpretazione nel film cult Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, negli ultimi anni si era dedicato anche alla tv, recitando in diverse serie come Shades of Blue di NBC, Hanna di Prime Video e Black Bird, in arrivo l'8 luglio su Apple TV+. Proprio nel poliziesco Shades of Blue, andato in onda dal 2016 al 2018 per tre stagioni, ha lavorato con Jennifer Lopez. I due interpretavano il tenente capo Matt Wozniak e la detective Harlee Santos, due poliziotti di Brooklyn costantemente in bilico tra il far rispettare la legge e sfruttare le falle del sistema per guadagnare. Oggi l'attrice ha voluto ricordare l'ex collega con parole emozionanti.

Ray Liotta, il ricordo di Jennifer Lopez

"Ray era il mio partner in crime in Shades of Blue... la prima cosa che mi viene in mente è che era così gentile con i miei figli", ha scritto Jennifer Lopez su Instagram. Sotto un carosello con foto che la ritraggono insieme a Liotta, l'attrice ha aggiunto: "Ray era il classico esempio di ragazzo tosto ma tenero dentro. Immagino che questo sia ciò che lo ha reso un attore così interessante da guardare. Il bravo ragazzo originale".

Si è poi soffermata sull'esperienza di Shades of Blue e sull'affetto reciproco che i due hanno condiviso sul set: "Abbiamo condiviso alcuni momenti intensi sul set in quei tre anni. Quando ho sentito per la prima volta che aveva accettato il lavoro in Shades of Blue, mi sono sentita elettrizzata e quando siamo arrivati sul set per girare la nostra prima scena insieme c'erano una scintilla e un rispetto reciproco, ed entrambi sapevamo che sarebbe stato bello. Ci è piaciuto girare insieme e mi sono sentita fortunata a lavorare con lui e a imparare da lui".

"Come tutti gli artisti era complicato, sincero, onesto e molto emotivo. Come un nervo scoperto, era così accessibile e così comunicativo mentre recitava, e ricorderò sempre il nostro tempo insieme con affetto", ha scritto ancora, lasciando poi un pensiero per la sua famiglia. "Abbiamo perso un grande oggi... RIP RAY... è così triste perderti ora, troppo presto. Ti ricorderò per sempre. Mando tanto amore e forza a tua figlia Karsen, alla tua famiglia e a tutti i tuoi cari", ha concluso.