Questo mondo non mi renderà cattivo: Il trailer ufficiale della nuova serie animata di Zerocalcare

News Serie TV

L'appuntamento con tutti gli episodi della nuova serie animata è su Netflix dal 9 giugno.

"So' un macello aggrovigliato di dolori, solitudine, frustrazione, abbandono e senso di colpa... Tranquilli e sereni praticamente non ce stamo mai. Perché intorno c'hai le macerie. E che c***o di sciacallo sta bene nelle macerie?". Ora possiamo dirlo: bentornato Zero e bentornato Zerocalcare. In occasione di un incontro di Zerocalcare con il pubblico al Salone Internazionale del Libro di Torino, Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo, l'attesa nuova serie animata dell'affermato fumettista italiano, disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 9 giugno.





La trama di Questo mondo non mi renderà cattivo

Scritta, diretta e interpretata da Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo riporta sullo schermo il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell'universo di Zerocalcare. Zero, Sarah, Secco e l'Armadillo (l'immancabile coscienza di Zero doppiata anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea) sono i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena. Il racconto ruota attorno alla difficoltà di trovare un posto nel mondo e di rimanere se stessi in mezzo a quelle che sono le traversie della vita. Il titolo rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi.

Il trailer introduce Cesare, un vecchio amico che torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e che fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zero vorrebbe fare qualcosa per lui, ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Come in Strappare lungo i bordi, il protagonista vive un momento di smarrimento, biasimato sia da Cesare sia dai suoi migliori amici. "Ma che te pensi, che sei l'unico illuminato che distingue giusto e sbagliato?" gli recrimina persino Secco in un momento di incredibile lucidità.