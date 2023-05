Questo mondo non mi renderà cattivo: Il caotico poster ufficiale della nuova serie animata di Zerocalcare

News Serie TV

I sei episodi della nuova serie animata saranno disponibili in streaming su Netflix al 9 giugno.

Netflix ha diffuso il poster ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata per un pubblico adulto dell'affermato fumettista italiano Zerocalcare, disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 9 giugno. L'immagine promozionale, che segue di poco più di un mese il primo trailer, mostra il protagonista Zero circondato dal caos della sua vita.

Questo mondo non mi renderà cattivo: Le premesse della nuova serie di Zerocalcare

Scritta, diretta e interpretata da Zerocalcare, che per Netflix ha già realizzato la pluripremiata Strappare lungo i bordi, Questo mondo non mi renderà cattivo riporta sullo schermo il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell'universo di Zerocalcare. Zero, Sarah, Secco e l'Armadillo (l'immancabile coscienza di Zero doppiata anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea) sono i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena.

Il racconto ruota attorno alla difficoltà di trovare un posto nel mondo e di rimanere se stessi in mezzo a quelle che sono le traversie della vita. Il titolo rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi.