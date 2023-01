Queen Charlotte: Una giovane Lady Danbury in una nuova foto dallo spin-off di Bridgerton

News Serie TV

Nella serie prequel Arsema Thomas veste i panni del personaggio interpretato da Adjoa Andoh nella serie originale.

Netflix inaugura l'anno nuovo mostrandoci una nuova foto di Queen Charlotte: A Bridgerton Story, lo spin-off prequel di Bridgerton incentrato su una giovane regina Charlotte (il personaggio interpretato da Golda Rosheuvel nella serie originale). In questa nuova immagine, però, non vediamo la protagonista bensì un altro personaggio noto ai fan della serie: l'astuta Lady Danbury, che in Bridgerton è interpretata da Adjoa Andoh (nel rettangolo piccolo della foto sopra), ma che nello spin-off sarà interpretata, nella sua versione più giovane, dalla relativamente esordiente Arsema Thomas, ritratta nella foto grande che vedete sopra.

La trama di Queen Charlotte: A Bridgerton Story

La miniserie racconterà la storia di come il matrimonio della giovane regina - un personaggio realmente esistito che però non era presente nei romanzi già editi di Julia Quinn - con re Giorgio sia stato l'inizio sia di una grande storia d'amore che di un cambiamento sociale, creando il mondo che poi hanno ereditato i personaggi di Bridgerton. La serie è scritta da Shonda Rhimes che è anche showrunner e produttrice esecutiva insieme ai suoi collaboratori di lunga data Betsy Beers e Tom Verica.

Il personaggio di Lady Danbury e il resto del cast

Arsema Thomas è una giovane Agatha Danbury che viene descritta come una donna che vive sotto il controllo di un marito molto più anziano di lei. All'arrivo di Charlotte, si presenta alla regina nella speranza di trovare la propria strada nella società. Grazie anche a una profonda conoscenza della scena sociale del tempo e all'esperienza che ha con le complessità del matrimonio, Agatha diventa una luce guida per la nuova regina. Se i fan di Bridgerton hanno conosciuto la saggezza di Lady Danbury come donna già avanti negli anni ed esperta della vita, in questa serie prequel vedranno come il personaggio ha trovato la propria voce ed è diventato influente negli anni.

Gli altri attori

La miniserie vedrà Rosheuvel riprendere il suo ruolo, così come Adjoa Andoh nei panni di Lady Danbury, Ruth Gemmell nei panni di Violet, la viscontessa vedova Bridgerton (la madre dei fratelli Bridgerton) e James Fleet nei panni di re Giorgio III. Il resto del cast include l'ex star de Il Trono di Spade Michelle Failrey nei panni della Principessa Augusta; Corey Mylchreest nei panni del giovane re Giorgio, descritto come "bello, carismatico e un po' misterioso"; Connie Jenkins-Greig (Mr. Selfridge) nei panni di una giovane Lady Violet. Altri membri del cast sono Sam Clemmett (The Musketeers) nei panni di un giovane Brimsley - il braccio destro della regina -, Richard Cunningham (The Royals) nel ruolo di Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) come Adolphus, Rob Maloney come il dottore di corte, Cyril Nri (The Witches) come Lord Danbury e Hugh Sachs che riprende il ruolo del Brimsley adulto che abbiamo già visto in Bridgerton.

Attualmente Netflix non ha svelato una data di uscita per Queen Charlotte: A Bridgerton Story, ma la serie dovrebbe arrivare in streaming entro la fine dell'anno. Qui sotto vi riproponiamo una clip in anteprima della serie, rilasciata da Netflix lo scorso settembre in occasione dell'evento Tudum 2022.