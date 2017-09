Qualcuno volò sul nido del cuculo: Netflix ordina il prequel con Ryan Murphy e Sarah Paulson

Netflix continua a radunare attorno a sé i talenti migliori e più acclamati della tv americana. Pochi giorni dopo l'annuncio di una collaborazione con l'ideatrice di Grey's Anatomy Shonda Rhimes e il regista di La La Land Damien Chazelle, il servizio di video in streaming unisce le forze con Ryan Murphy, l'uomo dietro le serie di successo American Horror Story, Glee e Nip/Tuck, per la produzione di Ratched, prequel del film di culto Qualcuno volò sul nido del cuculo, con protagonista la sua musa Sarah Paulson.

Il drama, di cui Netflix ha subito ordinato due stagioni, per un totale di 18 episodi, è scritto dall'esordiente Evan Romansky e coinvolge Murphy in qualità di regista del primo episodio e produttore esecutivo accanto a Michael Douglas, negli Anni '70 dietro le quinte di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Secondo Deadline, Paulson interpreterà una versione più giovane della diabolica infermiera Mildred Ratched, nel film caporeparto presso l'Ospedale Psichiatrico di Salem, personaggio per il quale Louise Fletcher fu premiata con l'Oscar.

Ratched rappresenta l'ennesima collaborazione tra Murphy e Paulson. Oltre a essere apparsa in tutte le stagioni di American Horror Story, inclusa la settima da poco in onda, l'attrice ha recitato brevemente in FEUD ed è stata (e tornerà ad essere) tra i protagonisti di American Crime Story. Per quest'ultima è stata premiata per la prima volta con l'Emmy e il Golden Globe.