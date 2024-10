Prove generali di fine per I Simpson: La serie manda in onda un episodio che spiazza i fan

News Serie TV

La stagione 36 della serie animata si è aperta con un episodio pienissimo di cambiamenti. Ecco cosa sta succedendo.

Tra i tanti record e le tante stranezze de I Simpson ora c'è anche quella di essere finita senza finire davvero. Quest'estate, al Comic-Con di San Diego, i produttori avevano assicurato "una premiere folle" per la stagione 36, "un'idea grandiosa e piuttosto audace". Così è stato. Pochi gironi fa, la longeva serie animata ha spiazzato il pubblico statunitense con un episodio definito da essa stessa "finale di serie". Una mossa sperimentale la quale ha ricordato a molti che nulla dura per sempre, alimentando anche un dibattito su come I Simpson potrebbe concludersi realmente quando arriverà il momento.

I Simpson si prepara al gran finale? La risposta dello showrunner

Intervistato da People, lo showrunner e produttore esecutivo Matt Selma ha detto che anche lui ha preso in considerazione di porre fine alla serie per sempre. E ha spiegato che ci sono due modi in cui ciò potrebbe accadere: uno è se le cose seguono il loro corso naturale e l'altro se un evento - come la morte improvvisa di uno dei membri del cast principale - le fa deragliare.

Alla domanda su come la serie potrebbe volgere al termine, Selma ha risposto di immaginare il finale semplicemente come un altro episodio e non come una sorta di evento grandioso. Questo, chiaramente, se lui sarà ancora al suo posto e gli sarà data la possibilità di farlo alle sue condizioni. "Spero solo che sia un episodio normale senza cose strane", ha detto. "Solo una grande storia familiare, proprio come una storia classica che è semplicemente divertente e coinvolge tutta la famiglia senza dare l'impressione di dover concludere qualcosa o cambiare qualcosa o legare qualcosa o essere magica o parlare direttamente al pubblico".

Nella premiere della trentaseiesima stagione (attenzione alle anticipazioni!), intitolata Bart's Birthday e ricchissima di guest star (John Cena, Danny DeVito, Tom Hanks, Joel McHale, Conan O'Brien, Seth Rogen e tanti altri), un'intelligenza artificiale nota come Hack-GPT genera un finale per I Simpson. In occasione del suo undicesimo compleanno, Bart si rende conto che Springfield sta cambiando intorno a lui - il preside Skinner parte per Sacramento con Willie, il signor Burns muore (ucciso accidentalmente da Homer) e la sua fortuna viene data ai dipendenti della centrale elettrica, l'Uomo dei Fumetti diventa papà, la taverna di Boe chiude, Krusty il Clown conclude il suo show, il commissario Winchester si unisce al dipartimento di polizia di Chicago e tanto altro tra matrimoni, partenze e morti. Diventando sorprendentemente sensibile, Bart cerca di resistere ai cambiamenti.

Riflettendo sull'episodio, Selma ha aggiunto però di non credere che un finale clamoroso sia necessario per chiudere I Simpson: "L'abbiamo fatto. L'abbiamo già fatto. Ce ne siamo occupati. Spuntatelo dalla lista".