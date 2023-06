Prisma: Prime Video annuncia la seconda stagione dell'acclamata serie teen

News Serie TV

Sono già iniziate le riprese del secondo capitolo della serie original italiana: a bordo come regista e sceneggiatore c'è ancora Ludovico Bessegato.

Una delle migliori serie italiane degli ultimi anni sta ufficialmente per tornare. Prime Video ha confermato il rinnovo per una seconda stagione di Prisma, la serie young adult ideata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, già dietro a SKAM Italia. Le riprese del nuovo capitolo, in cui torneranno tutti gli attori che abbiamo conosciuto nel primo ciclo, sono già in corso e la serie tornerà prossimamente in streaming con i nuovi episodi.

Prisma: Torna la serie che ha raccontato tutti i colori dell'adolescenza

Nella prima stagione di 8 episodi Prisma ha raccontato la complessa relazione tra l'identità, le aspirazioni, l'aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. I protagonisti sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati entrambi dal bravissimo Mattia Carrano), all'apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Insieme ai loro amici, i due intraprendono un viaggio emotivo alla scoperta di sé e alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

Con Prisma, apprezzata da pubblico e critica, Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo hanno dato voce agli adolescenti di oggi, mettendo in scena debolezze e incongruenze, lontano da qualsiasi stereotipo e etichetta. Per questo il rinnovo della serie per una seconda stagione è sicuramente una bella notizia; considerato anche il finale della prima stagione che aveva lasciato gli spettatori sulle spine con un'ultima scena poetica (la stessa, nella foto in alto, da cui ripartirà il racconto).

Prisma: Il cast della seconda stagione

Ludovico Bessegato è tornato alla regia dei nuovi episodi e ha scritto anche le sceneggiature insieme a Francesca Scialanca. Questa nuova stagione, prodotta da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Prime Video, ripartirà da dove avevamo lasciati i ragazzi di Latina alla fine della prima stagione, con il ritorno del cast corale composto da Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.