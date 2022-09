Prisma, non chiamatelo teen drama: Intervista ai creatori e ai protagonisti della serie di Prime Video

News Serie TV

Abbiamo incontrato gli sceneggiatori Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo e alcuni membri del cast della nuova serie di formazione, in streaming da oggi su Prime Video con tutti gli 8 episodi disponibili.

Il conto alla rovescia è finito e da oggi, in streaming su Prime Video, possiamo finalmente scoprire tutti i colori di Prisma, la nuova serie italiana di Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo (gli stessi dietro al successo della popolarissima SKAM Italia). Gli 8 episodi che compongono la prima stagione sono già tutti disponibili e a portata di maratona. Definita dagli autori una "serie di formazione" (il termine teen drama credono sia riduttivo e non rappresenti a pieno il progetto), Prisma ci racconta la Generazione Z: i giovani di oggi che rinunciano alle etichette e cercano se stessi senza aver paura di sperimentare, perennemente in equilibrio tra identità, aspirazioni, aspetto fisico e orientamenti sessuali.

Al centro del racconto c'è un gruppo di adolescenti di Latina, città che - come scoprirete guardando la nostra video intervista e soprattutto la serie - è ricca di significati e non è stata scelta a caso. Ma lasciamo che a presentarvi Prisma siano proprio gli autori Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato (quest'ultimo anche regista) e i giovani protagonisti Mattia Carrano, Chiara Bordi e Caterina Forza con cui noi di Comingsoon.it abbiamo fatto una piacevole chiacchierata.







Mattia Carrano interpreta due gemelli, Marco e Andrea, che sono identici solo dal punto di vista fisico ma che hanno diversi temperamenti e modi di esprimere se stessi; Chiara Bordi è Carola, una ragazza all'apparenza molto sicura di sé per cui Marco ha una cotta da anni; Caterina Forza è Nina, una compagna di classe che Andrea si ritrova suo malgrado tra i banchi, visto che i due condividono un passato complicato e una certa ex ragazza. Gli altri membri del cast, quasi tutti esordienti, sono LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Nico Guerzoni, oltre a Lorenzo Zurzolo (Baby) e Andrea Giannini (Un professore).