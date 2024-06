Prisma 2: La nostra intervista a Caterina Forza e Chiara Bordi, Nina e Carola nella serie di Prime Video

News Serie TV

In Prisma interpretano due personaggi femminili forti e ricchi di sfumature: abbiamo fatto quattro chiacchiere con Caterina Forza e Chiara Bordi parlando di come sono cambiate le loro vite dopo l'uscita della serie, delle sfide della seconda stagione e di molto altro. La nostra video intervista.

Prisma, la serie young adult creata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, è tornata con l'attesissima seconda stagione su Prime Video. 8 nuovi episodi in cui i giovani protagonisti, adolescenti di Latina, continuano a esplorare sentimenti, sensazioni e situazioni tipici della loro età. E, grazie alla sapiente sceneggiatura di Ludovico Bessegato e Francesca Scialanca che gioca sul "non detto", lo fanno sempre in maniera poetica e mai banale. Non fanno eccezione i personaggi di Nina e Carola, due vere forze della natura interpretate dalle giovani e talentuose attrici Caterina Forza e Chiara Bordi. Abbiamo avuto il piacere di fare una chiacchierata con loro parlando del percorso di Nina e Carola in questa seconda stagione, dei parallelismi tra le loro vite e quelle dei loro personaggi e di molto altro. Guardate qui sotto la nostra video intervista.





Prisma: La trama e il cast della seconda stagione

La seconda stagione di Prisma, prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video, riparte da quell'intenso finale di stagione in cui Andrea (Mattia Carrano) e Daniele (Lorenzo Zurzolo) si erano incontrati su un autobus, messi finalmente di fronte alle reciproche verità. Nei nuovi episodi, però, trovano molto spazio anche le storie degli altri personaggi. Nina, per esempio, si lascia travolgere da un'inaspettata relazione e, nel frattempo, diventa il collante del gruppo. Carola, dopo aver subito una fortissima umiliazione in seguito a un episodio di revenge porn, decide però di reagire e di raccontare la sua storia a una giornalista di Vanity Fair. In generale in questi nuovi episodi i ragazzi di Latina affrontano amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità.