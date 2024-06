Prisma 2: la nostra video intervista a Mattia Carrano e Lorenzo Zurzolo, la coppia più hot della serie

News Serie TV

Tutti gli occhi sono puntati su Andrea e Daniele nella seconda stagione di Prisma, disponibile da oggi 6 giugno su Prime Video: con i loro interpreti abbiamo parlato delle pressioni subite dai fan, del percorso personale e dei loro personaggi e di QUELLA scena che aveva chiuso la prima stagione. La nostra intervista.

Sono la coppia televisiva del momento e tutti non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà ai loro personaggi nella seconda stagione di Prisma. Parliamo di Mattia Carrano e Lorenzo Zurzolo, consacrati dalla serie di Prime Video a veri e propri teen idol. Per fortuna il conto alla rovescia è terminato e sul servizio di video in streaming sono finalmente disponibili, a partire da oggi 6 giugno, i nuovi episodi della serie creata da Ludovico Bessegato. Li abbiamo intervistati alla vigilia dell'uscita della seconda stagione che i fan attendevano impazientemente, soprattutto visto il cliffhanger che aveva visto protagonisti Andrea e Lorenzo - i loro personaggi - alla fine della prima stagione. Con loro abbiamo parlato del successo di Prisma, dell'affetto che ricevono da parte dei fan facendo anche una piccola incursione nella vita privata di Mattia Carrano: sapevate che da qualche tempo ha trovato l'amore anche nella vita reale? Qui sotto la nostra video intervista.





Prisma è ancora la serie italiana young adult più preziosa del momento

Il nuovo capitolo di Prisma, scritto da Bessegato insieme a Francesca Scialanca e prodotto da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video, conta 8 episodi. Tornano i ragazzi di Latina, ancora alle prese con i molti sentimenti e le particolari sensazioni che si provano in giovane età: la scoperta di sé, la vergogna, il desiderio, le incomprensioni e molto altro. Nei nuovi episodi, diretti magnificamente e con uno stile riconoscibilissimo da Bessegato, i protagonisti si aprono maggiormente verso il mondo, affrontano problemi urgenti e reali; è presente, per esempio, il tema della carriera alias nelle scuole per le persone transgender. Ma il pregio più grande di Prisma è soprattutto la capacità di raccontare con poesia e naturalezza una generazione non esente da difetti. Imperfetta e, per questo, interessante da rappresentare.