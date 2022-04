Prime Video: Le Serie TV in streaming ad aprile 2022

News Serie TV

Questo mese, sulla piattaforma streaming arrivano la nuova serie italiana Bang Bang Baby, la stagione 2 de La Scuola dei Misteri e il mystery thriller con Josh Brolin Outer Range.

Aprile è un mese ricco di novità per gli appassionati di Serie TV abbonati a Prime. Tra i diversi titoli in prima visione in arrivo sul servizio streaming Prime Video c'è anche una nuova produzione originale italiana. Con Arianna Becheroni e Adriano Giannini, Bang Bang Baby è un crime drama ambientato nel Nord Italia del 1986 e incentrato su un'adolescente la cui vita cambia all'improvviso quando scopre che suo padre, che pensava fosse morto, è ancora vivo. Per amore di lui, Alice si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine fino al punto in cui, forse, sarà troppo tardi per tirarsene fuori. Da non perdere anche Outer Range, mystery thriller prodotto da Brad Pitt con Josh Brolin nei panni di un allevatore del selvaggio Wyoming in lotta per la sua terra, il suo stile di vita e il futuro della sua famiglia quando scopre un mistero incomprensibile a pochi passi dalla porta di casa.

Tornano poi le storie ad alta tensione dei giovani protagonisti della serie spagnola La Scuola dei Misteri. Nella seconda stagione, il direttore impone una disciplina ancora più rigida dopo gli scontri avvenuti in seguito alla morte di Elías. Nel frattempo, la morte di Rita toglie ogni dubbio sul fatto che un serial killer, un emulo del Nido del Corvo, sia responsabile dei crimini. Riusciranno i ragazzi a salvare la prossima vittima? Chi c'è dietro al laboratorio che conduce ricerche sugli umani? E, cosa più importante, quale è il fine di tutti quegli esperimenti? Nel dramedy romantico Wolf Like Me, invece, due australiani - il vedovo Gary (Josh Gad) e la misteriosa Mary (Isla Fisher) - iniziano a conoscersi dopo il più infelice degli incontri. Diventa ben presto chiaro che la donna nasconde un oscuro segreto, e quando Gary lo scopre accidentalmente, scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e sembra come se l'universo li voglia insieme per una ragione. Non è chiaro quale, devono solo continuare a seguire i segni.

Prime Video, le Serie TV in streaming ad aprile 2022

Serie TV in prima visione

La Scuola dei Misteri , Stagione 2 (1 aprile)

, Stagione 2 (1 aprile) Wolf Like Me , Miniserie (1 aprile)

, Miniserie (1 aprile) Condor , Stagioni 1-2 (11 aprile)

, Stagioni 1-2 (11 aprile) Outer Range , Stagione 1 (15 aprile)

, Stagione 1 (15 aprile) Bang Bang Baby , Stagione 1 Parte 1 (28 aprile)

, Stagione 1 Parte 1 (28 aprile) Undone, Stagione 2 (29 aprile)

Altre Serie TV

Anime

Bleach, Stagioni 12-13 (25 aprile)

Per i più piccoli

Lulu Vroomette, Stagione 1 (11 aprile)

Proseguono