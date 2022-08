Prime Video: Le Serie TV in streaming ad agosto 2022

News Serie TV

Questo mese arrivano la serie d'ambientazione storica A League of Their Own e nuovi episodi di New Amsterdam.

Nuovo appuntamento con le uscite mensili di Prime Video, più precisamente con il calendario delle Serie TV, docuserie e show di intrattenimento in arrivo sul servizio streaming ad agosto. Le proposte non sono molte, mentre ci si prepara a un'ondata autunnale che conta tra le altre l'attesissima Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma in nessun caso sono trascurabili. A League of Their Own in particolare, ambientata un decennio prima di un'altra meravigliosa serie d'ambientazione storica di Prime Video, La fantastica signora Maisel, parte dal classico di Penny Marshall Ragazze vincenti per raccontare la storia delle donne che hanno formato la prima lega di baseball professionistica degli Stati Uniti mentre gli uomini stavano combattendo nella Seconda guerra mondiale. Quella della serie è una narrazione spiritosa e scatenata che coinvolge alcuni dei migliori talenti della tv americana, da Abbi Jacobson a Nick Offerman a Rosie O'Donnell.

Nel caso in cui ve la foste persa, A.P. Bio, una sorta di precursore di Abbott Elementary (una delle comedy più acclamate del momento), se non altro per le ambientazioni, segue Glenn Howerton nei panni di un cinico ma simpatico studioso di filosofia che, cacciato dalla sua prestigiosa università, accetta una cattedra presso un liceo di Toledo, e qui, aiutato dai suoi nuovi brillanti studenti, pianifica la propria vendetta. La serie è disponibile con le prime due stagioni. Continua poi la storia del Dott. Max Goodwin (Ryan Eggold) negli episodi della stagione 2 del medical drama di successo New Amsterdam. Questo brillante e affascinante dottore è il nuovo direttore sanitario di uno degli ospedali pubblici più antichi e prestigiosi d'America. Tutto nella norma se non fosse che Max non è come gli altri medici: intraprendente, anticonformista e incapace di ricevere un "no" come risposta, è determinato a fornire le migliore cure ai suoi pazienti e riportare il New Amsterdam agli antichi splendori attraverso terapie innovative e senza farsi ostacolare dalla burocrazia.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming ad agosto 2022

Serie TV in prima visione

A League of Their Own, Stagione 1 (12 agosto)

Altre Serie TV

A.P. Bio , Stagioni 1-2 (1 agosto)

, Stagioni 1-2 (1 agosto) New Amsterdam, Stagione 2 (1 agosto)

Anime

Getter Robo Ark , Stagione 1 (25 agosto)

, Stagione 1 (25 agosto) Haikyuu!!, Stagione 4 (31 agosto)

