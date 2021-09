Prime Video: Le Serie TV in streaming a Settembre 2021

News Serie TV

Questo mese arrivano la stagione conclusiva di Golia, lo show Dinner Club e la serie francese Voltaire High.

A settembre, su Prime Video, il servizio di video in streaming di Amazon, si conclude una delle storie a tema legale più appassionanti e meglio interpretate degli ultimi anni. Il premio Oscar Billy Bob Thornton veste per l'ultima volta i panni del brillante avvocato caduto in disgrazia Billy McBride nella quarta stagione di Golia, serie di quello stesso David E. Kelley che avrete senz'altro apprezzato nelle più popolari Big Little Lies e The Undoing, attualmente sulla piattaforma anche con la miniserie fenomeno Nine Perfect Strangers. Sopravvissuto all'attacco di Diana Blackwood, Billy deve trovare le forze per affrontare uno dei più potenti giganti di questa storia, l'industria degli oppiacei, con l'altro premio Oscar J.K. Simmons nei panni di George Stax, a capo di un'azienda farmaceutica.



Golia 4: Trailer Ufficiale: Golia: Il Trailer Ufficiale della serie Amazon Prime Video - HD

A chi non disdegna la tv non-fiction, soprattutto quella fatta con intelligenza da veri professionisti, che su Prime Video abbonda con show di enorme successo tra i quali ricordiamo Celebrity Hunted, The Grand Tour e Making the Cut, segnaliamo la nuova produzione originale italiana Dinner Club. Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea sono, con l'affermato chef stellato Carlo Cracco, i protagonisti di un innovativo cooking travelogue che li vede impegnati in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d'Italia. La serie francese Voltaire High ci porta invece in un liceo femminile degli anni '60 che per la prima volta apre le porte ai maschi. Adulti e adolescenti entrano in contatto, non sempre trovando quello che stavano cercando, ma per lo più imparando a vivere insieme, nella quotidianità di un mondo che non ha ancora vissuto il '68.

Prime Video, le Serie TV in streaming a settembre 2021

Serie TV in prima visione

Voltaire High , Stagione 1 (10 settembre)

, Stagione 1 (10 settembre) Back to the Rafters , Stagione 1 (17 settembre)

, Stagione 1 (17 settembre) Golia, Stagione 4 (24 settembre)

Altre Serie TV

ER , Stagioni 1-15 (1 settembre)

, Stagioni 1-15 (1 settembre) Fear the Walking Dead , Stagione 6 (5 settembre)

, Stagione 6 (5 settembre) Grey's Anatomy, Stagione 16 (6 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

LuLaRich (10 settembre)

(10 settembre) PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda , Stagoni 1-2 (10 settembre)

, Stagoni 1-2 (10 settembre) Dinner Club , Stagione 1 (24 settembre)

, Stagione 1 (24 settembre) Savage X Fenty Show, Volume 3 (24 settembre)

Per i più piccoli

Transformers: Prime , Stagione 1 (1 settembre)

, Stagione 1 (1 settembre) Winx Club , Stagione 8 (1 settembre)

, Stagione 8 (1 settembre) 44 gatti , Stagioni 1-2 (11 settembre)

, Stagioni 1-2 (11 settembre) Do, Re & Mi, Stagione 1 (17 settembre)

Proseguono