Da non perdere a luglio in streaming su Prime Video la stagione finale del teen drama L'estate nei tuoi occhi e Ballard, un nuovo crime drama ambientato nel mondo di Bosch.

Un'ultima estate in compagnia di Belly e del suo cuore diviso tra i fratelli Fisher è l'appuntamento da non perdere a luglio in streaming su Prime Video. Il teen drama di successo L'estate nei tuoi occhi, basato sui romanzi di Jenny Han, torna con gli 11 episodi della terza e ultima stagione. Belly è ancora felicemente legata a Jeremiah, con il quale immagina a questo punto un lungo futuro insieme. Quando alcuni eventi sconvolgenti riportano nelle loro vite il tenebroso Conrad, che nel frattempo ha perseguito il suo sogno di diventare un medico, Belly vede riaccendersi in lei sentimenti che credeva di aver sepolto da tempo. Sarà costretta quindi a decidere, una volta per tutte, con quale dei due fratelli vuole stare. Ballard, una nuova serie ambientata nel mondo delle storie di Harry Bosch, accende invece i riflettori sulla detective Renée Ballard (interpretata dalla star di Nikita Maggie Q), che, ora a capo della divisione casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles - un'unità di soli volontari, scarsamente finanziata e con il maggior carico di casi della città -, affronta il suo lavoro con determinazione, finendo col scoprire una grande cospirazione che richiede un aiuto da parte del suo alleato in pensione Harry Bosch.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo

Prime Video, le Serie TV in streaming a luglio 2025

Serie TV in prima visione

Ballard , Stagione 1 (9 luglio)

, Stagione 1 (9 luglio) L'estate nei tuoi occhi , Stagione 3 (16 luglio, ogni mercoledì)

, Stagione 3 (16 luglio, ogni mercoledì) Islanders, Stagione 1 (18 luglio)

Altre Serie TV

Suits - Stagioni 1-9 (17 luglio)

Anime

One Piece, Stagione 13 (20 luglio)

Docuserie e Intrattenimento

Una notte nell'Idaho: Sangue al college (11 luglio)

Proseguono