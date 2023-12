Prime Video: Le Serie TV in streaming a dicembre 2023

News Serie TV

Questo mese, sul servizio streaming, la nuova serie italiana con Christian De Sica Gigolò per caso e l'attesissima stagione 2 del thriller Reacher.

Ce n'è per tutti i gusti, a dicembre, in streaming su Prime Video. Nuove e divertenti storie italiane. Ritorni attesissimi. E quel pizzico di Spagna che non guasta mai. Pietro Sermonti e Christian De Sica sono i protagonisti di Gigolò per caso, comedy su un sorprendente rapporto padre-figlio. A seguito della malattia del padre, con il quale ha sempre avuto un rapporto difficile, Alfonso scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Ambra Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua vita e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata. Alan Ritchson torna nei panni del nerboruto Jack Reacher nella seconda stagione di Reacher, la serie tratta dagli amati romanzi di Lee Child. Quando Reacher riceve un messaggio in codice che lo informa che i membri della sua ex unità saranno misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno, lascia il suo vagabondare e si riunisce con tre dei suoi ex commilitoni, diventati famiglia d'elezione, per investigare. Insieme, iniziano a ricostruire il puzzle di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porta a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire.

Ambientata a Marbella durante gli anni '80, I Farad, il cui cast include la star de La casa di carta Miguel Herrán e Susana Abaitua, racconta la storia di Oskar, che sogna di aprire una palestra e finisce con l'introdursi nell'affascinante mondo della Costa del Sol con il suo jet set, le sue eccentricità e la sua geopolitica. Questo nuovo mondo gli si apre grazie ai Farad, una famiglia che gli offre un futuro, ma con il più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi. Tornano inoltre Sofì e Luì con la seconda stagione della serie per ragazzi Me contro Te: La famiglia reale. Dopo il loro viaggio in giro per il mondo, Sofì e Luì ritornano al palazzo reale con i nipoti della regina: Emma è la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria; Tronaldo è sempre più preso dalle sue giocate a bocce con i suoi amici anziani; mentre Divina è riuscita nel suo intento di diventare una influencer famosa, così al castello arriva anche Irene, la sua assistente, una ragazza dolce e gentile amante dei fumetti. Tra le novità c'è anche Milo, il nuovo aiuto cuoco del castello, un ragazzo simpaticissimo ma che si rivelerà un gran pasticcione!

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a dicembre 2023

Serie TV in prima visione

Cupido amore mio , Stagione 1 (1 dicembre, episodi settimanali)

, Stagione 1 (1 dicembre, episodi settimanali) I Farad , Stagione 1 (12 dicembre)

, Stagione 1 (12 dicembre) Reacher , Stagione 2 (15 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (15 dicembre, episodio settimanale) Me contro Te: La famiglia reale , Stagione 2 (20 dicembre)

, Stagione 2 (20 dicembre) Gigolò per caso, Stagione 1 (21 dicembre)

Anime

Naruto: Shippuden , Stagione 2 (1 dicembre)

, Stagione 2 (1 dicembre) Dragon Ball, Stagione 2 (9 dicembre)

Docuserie e Intrattenimento

Coach Prime, Stagione 2 (7 dicembre, episodio settimanale)

Per i più piccoli

Io, Elvis Riboldi , Stagione 1 (1 dicembre)

, Stagione 1 (1 dicembre) Matchbox Adventures , Stagione 1 (4 dicembre)

, Stagione 1 (4 dicembre) World of Winx, Stagione 1 (4 dicembre)

Proseguono