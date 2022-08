Pretty Little Liars: Original Sin ora condivide l'universo con un'altra famosa Serie TV

News Serie TV

Il sesto episodio della serie tv ha creato un ponte con l'universo di un altro mystery teen drama di Roberto Aguirre-Sacasa

Le ultime sono state ore turbolente per Pretty Little Liars: Original Sin, il remake del popolare mystery teen drama Pretty Little Liars ambientato nel suo stesso universo. Un cartello, apparso subito dopo l'ultimo dei due episodi arrivati questa settimana, ha definito il prossimo e ultimo appuntamento il finale della serie, mettendo quindi in allerta stampa e fan. Ma è stato subito chiarito che si è trattato di un errore e che HBO Max non ha preso ancora nessuna decisione sul futuro dello show. Nel frattempo, l'episodio che lo ha preceduto sta facendo parlare anch'esso di sé per un altro particolare non meno inaspettato.

Pretty Little Liars: Original Sin esiste nello stesso universo di...

L'episodio Chapter Six: Scars ha visto alcuni dei personaggi di Pretty Little Liars: Original Sin raggiungere Rosewood, l'ambientazione dell'originale Pretty Little Liars, mentre continuano a darsi da fare per smascherare "A". Ma la loro ricerca ha svelato inavvertitamente qualcosa di ancora più sconvolgente. Ovvero, che il remake - attenzione alle anticipazioni! - esiste e si svolge nello stesso universo narrativo di Riverdale, l'altro mystery teen drama creato da Roberto Aguirre-Sacasa.

Durante l'interrogatorio di Eddie Lamb, il primo personaggio dell'originale PLL ad apparire in Original Sin, sebbene interpretato da un attore diverso, le Liars hanno scoperto che diversi pazienti del Radley Sanitarium di Rosewood sono stati mandati al Sisters of Quiet Mercy di Riverdale quando la struttura è diventata un albergo. Chi conosce le storie di Archie & Co. ricorderà che le Sorelle della Mansueta Provvidenza, com'è conosciuta la struttura nella versione italiana, è una casa per giovani in difficoltà e bambini orfani gestita da suore corrotte.

Parla Roberto Aguirre-Sacasa

A domanda diretta se Pretty Little Liars e Riverdale condividono lo stesso universo, Aguirre-Sacasa ha risposto a TVLine: "Credo di sì. Siamo stati noi a scrivere quel dialogo. Pensavo che non ci sarebbe stato concesso di riferirci a Riverdale, dal momento che si svolge in un universo completamente diverso, ma è rimasto lì. Quindi, sì, immagino che esistano nello stesso universo. Bailee [Madison] ha un'espressione fantastica quando viene menzionato. Ovviamente si è trattato solo di un divertente Easter egg in un episodio con il più grande Easter egg di tutti, che ha a che fare con Rosewood".