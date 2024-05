Presunto innocente: Tutti contro Jake Gyllenhaal nel trailer ufficiale italiano della serie di Apple TV+

News Serie TV

Il drama, basato sul libro di Scott Turow che aveva già ispirato il film del 1990 con Harrison Ford, debutterà in streaming il 12 giugno.

Presunto colpevole o Presunto innocente? Jake Gyllenhaal si ritrova coinvolto in un gioco più grande di lui nel trailer ufficiale della serie di Apple TV+ che porterà in streaming la stessa storia che aveva ispirato il film del 1990 con Harrison Ford. L'appuntamento è fissato per il 12 giugno con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al 24 luglio. Il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale in italiano che vedete qui sotto.





La trama e il cast di Presunto innocente

Basata sull'omonimo romanzo bestseller del New York Times di Scott Turow, la nuova serie racconta in otto episodi un orribile omicidio che sconvolge l'ufficio del procuratore di Chicago quando il vice procuratore capo Rusty Sabich (Gyllenhaal) viene sospettato del crimine. Mentre l'accusato lotta per tenere insieme la sua famiglia e il suo matrimonio, deve affrontare scandali e giochi di potere. Il trailer anticipa che una relazione precedente che ha legato Sabich alla vittima, una donna di nome Carolyn, porta gli investigatori a concentrare tutti i loro sospetti su di lui. Ma è davvero capace di commettere un crimine così orrendo? E, soprattutto, potrà contare sulla fiducia di sua moglie e della sua famiglia durante la battaglia per dimostrare la sua innocenza?

La serie può vantare un cast notevole e un team di produzione di altissimo livello. Il prolifico sceneggiatore David E. Kelley (Big Little Lies, Nine Perfect Strangers) è showrunner e produttore esecutivo insieme a Gyllenhaal, Dustin Thomason (Castle Rock) e JJ Abrams (Lost). Il cast comprende Ruth Negga (Preacher), Bill Camp (La regina degli scacchi), OT Fagbenle (The Handmaid's Tale), Elizabeth Marvel (House of Cards), Nana Mensah (Tredici), Renate Reinsve (The Worst Person in the World), Peter Sarsgaard (Dopesick), ​​Kingston Rumi Southwick e Chase Infiniti.