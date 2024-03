Power: Un nuovo prequel sulle origini di Ghost e Tommy in sviluppo a Starz

News Serie TV

La nuova serie è nelle mani di Sascha Penn, già showrunner di Raising Kanan.

Il media franchise di successo Power farà un altro balzo indietro nel tempo per raccontare le origini di due dei suoi personaggi più centrali. La rete americana Starz, che dalla conclusione della serie quattro anni fa ha già portato in tv due sequel e un prequel, ha annunciato di essere impegnata nello sviluppo di Origins, un secondo prequel con cui "esplorare l'universo di Power in un modo nuovo" mentre approfondisce i retroscena degli amati personaggi di Ghost e Tommy.

Power: In sviluppo un quarto spin-off

"Mentre ci avviciniamo al decimo anniversario di Power (presentata per la prima volta nel giugno del 2014), è straordinario testimoniare l'enorme connessione che i nostri fan hanno con il suo universo", ha dichiarato la presidente della programmazione di Starz Kathryn Busby in un comunicato. "Non vediamo l'ora di vedere come Origins evolverà ulteriormente questo franchise dinamico, offrendo al nostro pubblico una narrazione fresca, avvincente ed espansiva".

Se ordinata, Origins sarebbe il quarto spin-off di Power dopo Power Book II: Ghost, giunto alla quarta stagione e incentrato sul figlio di Ghost, Tariq; Power Book III: Raising Kanan, prossimo anch'esso alla quarta stagione e ambientato negli anni in cui il Kanan Stark di Curtis '50 Cent' Jackson era un giovane che muoveva i primi passi nel giro della droga; e Power Book IV: Force, rinnovato per una terza stagione, in cui Joseph Sikora ha portato il suo Tommy Egan lontano da New York per iniziare un nuovo capitolo della sua vita a Chicago. Sascha Penn, showrunner di Raising Kanan, fungerà da produttore esecutivo di Origins, con l'ideatrice del franchise Courtney A. Kemp ancora al timone dello stesso insieme con gli altri produttori esecutivi 50 Cent e Mark Canton.

Power: Alle origini di Ghost e Tommy

Allo stesso modo di Raising Kanan, Origins ripercorrerà i primi anni dell'amato duo formato dai criminali James 'Ghost' St. Patrick e Tommy Egan, interpretati nelle sei stagioni della serie originale da Omari Hardwick e Sikora. In quest'ultima, Ghost ci viene presentato come un intelligente, affabile ma spietato spacciatore che desidera smarcarsi dal mondo criminale per perseguire affari più legittimi come proprietario di un nightclub. Mentre Ghost cerca di bilanciare queste due vite, cercando allo stesso tempo di evitare la polizia e tenere in piedi tanto il suo matrimonio traballante quanto alleanze mutevoli, conosciamo il suo migliore amico e fedele braccio destro Tommy Egan, un irlandese che, partendo dal nulla come lui, è riuscito a conquistare il suo posto di prestigio nel mondo della droga.

Un ruolo molto importante nello sviluppo della storia lo svolge Kanan Stark, un amico che negli anni ha insegnato loro tutti i trucchi del mestiere, fino a quando non è stato tradito ed è finito in prigione, motivo per il quale si è ritrovato a meditare vendetta. Con Raising Kanan concentrata sul racconto delle origini del personaggio, non sarebbe una sorpresa - ancora di più per il coinvolgimento di Penn - se i giovani Ghost e Tommy apparissero in quest'ultima prima di Origins. Ma questa per ora resta una mera speculazione.