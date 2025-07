Power: La serie prequel sulle origini di Ghost e Tommy ordinata ufficialmente

News Serie TV

Starz ufficializza l'ordine del quarto spin-off di Power: il prequel Power: Origins con i giovani Ghost e Tommy.

L'universo di Power si espande ancora, anche questa volta verso tempi che furono. La rete americana Starz ha ufficializzato l'ordine di Power: Origins, quarto spin-off del popolare crime drama di Courtney A. Kemp terminato nel 2020 dopo sei stagioni. Come si può intuire dal titolo, il prequel, il secondo del franchise, tornerà alle origini del protagonista della serie, James 'Ghost' St. Patrick, e del suo migliore amico e socio in affari Tommy Egan, interpretati da Omari Hardwick e Joseph Sikora.

Power: Origins, la trama del nuovo spin-off

Creata e scritta da Sascha Penn, la stessa dell'altro prequel del franchise Power Book III: Raising Kanan, Power: Origins, della quale è stata ordinata una prima stagione di ben 18 episodi, segue i migliori amici Ghost e Tommy come due ambiziosi, giovani imprenditori determinati a lasciare il segno nelle strade di New York City. Un'esplorazione appassionante e movimentata di un nuovo periodo storico del franchise, la serie metterà in luce l'audacia sfrenata di giovani uomini in ascesa, intenzionati a diventare leggende del "gioco".

Per il momento, nessuna parola sugli attori che interpreteranno le versioni più giovani dei due protagonisti, mentre è stato confermato che MeKai Curtis, interprete del protagonista Kanan Stark in Raising Kanan, reciterà anche in questa nuova serie. "Le storie passate di Ghost e Tommy hanno alimentato anni di costante fascino e speculazioni tra i fan, e sono entusiasta di poter rispondere ad alcune domande di lungo corso e condividere nuovi strati della storia che gli spettatori non si aspettavano", ha dichiarato Penn in un comunicato. Kemp contribuirà come produttrice esecutiva insieme con l'altro demiurgo del franchise Curtis '50 Cent' Jackson (anche interprete della versione adulta di Kanan nella serie originale) e Mark Canton.

Power: Origins si aggiunge al già citato Power Book III: Raising Kanan, atteso in tv con la quinta e ultima stagione, e ai due spin-off sequel Power Book II: Ghost (incentrato su Tariq St. Patrick, il figlio di Ghost), terminato lo scorso ottobre dopo quattro stagioni, e Power Book IV: Force (incentrato anch'esso su Tommy), che tornerà in autunno con la terza e ultima stagione.