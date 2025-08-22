Portobello: una nuova foto, con Enzo Tortora e il Pappagallo, della serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni

News Serie TV

È appena arrivata una fotografia di Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora nella serie di Marco Bellocchio Portobello. Lo scatto mostra il presentatore televisivo durante la sua celebre trasmissione televisiva insieme al pappagallo dal becco giallo Portobello.

Inutile dire che l'attesa per la serie di Marco Bellocchio Portobello, dedicata al triste caso giudiziario di Enzo Tortora, è davvero grande, anzi ai massimi livelli, innanzitutto perché la vicenda del conduttore televisivo, ingiustamente incarcerato a seguito di una falsa dichiarazione dell'uomo di fiducia del boss della Camorra Raffaele Cutolo, atterrisce e scandalizza ancora l’opinione pubblica. Un'altra ragione è la sopraffina bravura del regista e di colui che interpreta Tortora, e cioè Fabrizio Gifuni, che per il regista de I Pugni in tasca ha impersonato anche Aldo Moro nella serie Esterno Notte. La notizia di oggi è che, dopo una clip che mostra l'arresto di Enzo Tortora, è stata diffusa una nuova foto di Portobello, che mostra il presentatore, in tempi felici, insieme al pappagallo verde che diede il nome al suo arcinoto programma.

Portobello: cosa bisogna sapere sulla serie

Come vi abbiamo già detto, il primo e il secondo episodio della serie in 6 puntate Portobello saranno presentati in anteprima e fuori concorso all'ottantaduesima Mostra del Cinema di Venezia. Regista e cast saranno naturalmente al festival e comingsoon.it non mancherà di coprire in maniera esauriente l'argomento. Portobello approderà poi, nel corso del 2026, su HBO Max.

Portobello è stata girata tra Roma, la Sardegna, in Campania e in Lombardia. Prodotta anche da Our Films e Kavac Film, è interpretata anche da Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie è stata scritta da Stefano Bises, Giordana Mari, Peppe Fiore e naturalmente da Marco Bellocchio, che ha dichiarato:

Tortora subì una grande ingiustizia: arrestato, processato e condannato, fu completamente assolto solo dopo una lunga odissea giudiziaria. Era un lottatore, ma la lotta lo fece ammalare e morire. Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo.

Portobello: la nuova foto della serie, con Enzo Tortora e il celeberrimo pappagallo

Ed ecco per intero l'immagine finora inedita della serie Portobello, che ci mostra un momento della trasmissione dedicata alle più bizzarre invenzioni e che permise a tante persone di ritrovare parenti, amici e amori che credevano perduti per sempre: