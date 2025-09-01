Portobello: Il teaser trailer ufficiale della serie sulla vicenda di Enzo Tortora

News Serie TV

Sarà presentata oggi, 1° settembre, fuori concorso alla 82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Portobello, nuova serie di Marco Bellocchio e prima serie originale italiana di HBO Max: ecco il teaser trailer con Fabrizio Gifuni nei panni di Tortora.

Il Festival di Venezia anche quest'anno dà spazio alle serie tv d'autore. Verrà presentata oggi 1° settembre, in anteprima mondiale fuori concorso, Portobello, la nuova serie diretta da Marco Bellocchio e incentrata sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. Per l'occasione HBO Max, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery il cui arrivo in Italia è previsto per il 2026, ha diffuso il teaser trailer ufficiale della serie in cui Fabrizio Gifuni presta il volto al noto conduttore che fu, suo malgrado, vittima di uno dei più gravi errori giudiziari della nostra storia. Guardatelo qui sotto.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/portobello/3751/video/?vid=47853" title="Teaser Trailer: Il Teaser Trailer Ufficiale della Serie - HD">Teaser Trailer: Il Teaser Trailer Ufficiale della Serie - HD</a>

La trama di Portobello

La serie racconta una delle più dolorose e discusse pagine della storia giudiziaria italiana: l’arresto e il processo mediatico-giudiziario ai danni di Enzo Tortora, celebre conduttore televisivo, volto simbolo della Rai e protagonista del programma cult Portobello che ha dato il titolo alla serie stessa. Nel teaser trailer ufficiale fa la sua comparsa anche il celebre pappagallo di Portobello, protagonista di uno dei momenti più amati del programma, in cui i concorrenti cercavano, spesso invano, di fargli pronunciare una parola per vincere il gioco.

La vicenda al centro di Portobello

Portobello si propone di raccontare sia il pubblico che il privato di Enzo Tortora: da simbolo della televisione italiana (con un programma capace di catalizzare l’attenzione di oltre 28 milioni di spettatori in prima serata)a vittima di un errore giudiziario clamoroso, nato dalle dichiarazioni infondate di alcuni pentiti della Nuova Camorra Organizzata. Il pentito Giovanni Pandico, fan del programma fin dai tempi della sua detenzione, indicò proprio Tortora come parte di un traffico di droga internazionale, coinvolgendolo senza prove concrete. Il 17 giugno 1983, a Roma, Tortora viene arrestato e inizia così un lungo e doloroso processo, che si concluderà solo il 15 settembre 1986 con l'assoluzione definitiva. Ma il prezzo pagato è altissimo: provato fisicamente e psicologicamente, Enzo Tortora morirà pochi mesi dopo la sentenza.

Il cast e il team di produzione

Nel cast, accanto a Gifuni, tanti attori già noti e apprezzati: Lino Musella (L'amica geniale), Romana Maggiora Vergano (I gladiatori), Barbora Bobulova (Il Re), Carlotta Gamba (Dostoevskij), Fausto Russo Alesi (Iddu - L'ultimo padrino) e Salvatore D'Onofrio (Il Re), Davide Mancini, Federica Fracassi, Giada Fortini, Massimiliano Rossi (Il Nibbio), Pier Giorgio Bellocchio, Alessio Praticò(Odio il Natale), Gianfranco Gallo, che interpreta il boss camorrista Raffaele Cutolo, e Alessandro Preziosi (La vita bugiarda degli adulti), in un ruolo speciale.

La sceneggiatura è firmata da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, mentre la fotografia è curata da Francesco Di Giacomo, la scenografia da Andrea Castorina, i costumi da Daria Calvelli e il montaggio da Francesca Calvelli. Le musiche originali sono del compositore Teho Teardo, già collaboratore di Bellocchio in altri progetti. La serie è una produzione OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, e KAVAC FILM, in coproduzione con ARTE France ed in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. È prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e da Simone Gattoni per Kavac Film.

Quando esce Portobello?

Portobello ha già raggiunto un primato. Non solo è una nuova opera del pluripremiato regista de Il traditore e Esterno notte, ma è anche la prima serie originale italiana realizzata per HBO Max, la piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery il cui arrivo in Italia è previsto per il 2026. Portobello sarà disponibile a partire dal 2026 proprio su HBO Max dove verrà distribuita a livello globale, compresi i mercati italiani e del Regno Unito.