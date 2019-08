Piper Perabo si unisce al cast di City of Angels, il sequel di Penny Dreadful

News Serie TV

La star di Covert Affairs interpreterà un ruolo ricorrente.

Nuova aggiunta prominente al cast di Penny Dreadful: City of Angels, quello che è stato presentato come il "discendente spirituale" della serie horror di culto del 2014 Penny Deadful: Piper Perabo, attrice famosa in tv per i suoi trascorsi in Covert Affairs e più di recente in Turn Up Charlie, ha ottenuto un ruolo ricorrente.

Ambientata nella Los Angeles di fine anni '30, un luogo e un periodo segnati da tensioni sociali e intrisi di folklore messicano-statunitense, e radicata nel conflitto tra personaggi legati alla divinità Santa Muerte e altri alleati con il Diavolo, City of Angels esplora un mix entusiasmante di soprannaturale e realtà dell'epoca quando un brutale omicidio porta il giovane detective Tiago Vega (Daniel Zovatto, Fear the Walking Dead) a cercare le risposte.

Secondo The Hollywood Reporter, Perabo interpreterà Linda Craft, la moglie del Dott. Peter Craft (Rory Kinnear), descritta come una donna delusa dal marito e annoiata della sua vita piena di costrizioni nei sobborghi. Come annunciato precedentemente, il personaggio di Kinnear, diverso da quello interpretato in Penny Dreadful, è un affermato pediatra tedesco a capo della German-American Bund, un'organizzazione che mira a tenere gli Stati Uniti lontani dalla crescente minaccia di un conflitto armato in Europa.