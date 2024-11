Piedone - Uno sbirro a Napoli: Data e trailer ufficiale del nuovo poliziesco Sky Original

News Serie TV

Sequel della saga di Piedone Lo Sbirro con il mitico Bus Spencer, il nuovo progetto in 4 episodi coinvolge nel cast, tra gli altri, Salvatore Esposito, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo.

Piedone, o almeno un suo degno erede, sta per tornare sui nostri schermi. Sky ha annunciato la data d'uscita e diffuso il poster e il trailer ufficiale di Piedone - Uno sbirro a Napoli, nuovo poliziesco targato Sky Original che arriverà in esclusiva da lunedì 2 dicembre su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW . Quattro episodi che seguono la star di Gomorra - La serie Salvatore Esposito nei panni di Vincenzo Palmieri, erede spirituale di quel commissario Rizzo (un poliziotto con la capacità di avere la meglio sui propri avversari senza usare armi, ma solo grazie alle sue qualità fisiche) interpretato magnificamente da Bud Spencer nella saga poliziesca che degli anni '70.





Piedone - Uno sbirro a Napoli: La trama e il cast

Piedone - Uno sbirro a Napoli segue l'ispettore Palmieri che torna a Napoli e deve chiudere i conti con il suo passato. Allievo del popolare Commissario Rizzo, detto Piedone, dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali sono l’arma migliore per risolvere i casi in una città complessa come la sua. La commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D'Amico, A casa tutti bene - La serie), una poliziotta determinata e molto diversa da lui, gli darà decisamente del filo da torcere. Tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, Vincenzo proverà a fare pace con i propri fantasmi in una città che ha sempre qualcosa da insegnare.

Oltre a Silvia D'Amico nei panni di Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, il cast comprende Fabio Balsamo (Beata te, Generazione 56k, Pesci piccoli) nel ruolo dell’ispettore aggiunto Michele Noviello. Diretta da Alessio Maria Federici, Piedone - Uno sbirro a Napoli è una produzione Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Il soggetto è firmato da Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino e la sceneggiatura da Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino.