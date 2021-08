Phoebe Dynevor in Exciting Times, nuova potenziale serie di Prime Video: lascia Bridgerton?

News Serie TV

L'attrice sarà anche la produttrice esecutiva del progetto basato sull'omonimo romanzo della scrittrice irlandese Naoise Dolan.

Phoebe Dynevor pensa già di appendere il corsetto al chiodo? La star di Bridgerton ha chiuso un accordo per un ruolo da protagonista in Exciting Times, una nuova potenziale serie tv in sviluppo a Prime Video. Lo riporta Deadline aggiungendo che l'attrice sarebbe bordo del progetto anche come produttrice esecutiva. È lecito chiedersi allora se, passando da Netflix a una piattaforma concorrente, Dynevor abbia già in mente di lasciare il drama romantico ambientato nell'età della Reggenza dopo la seconda stagione.

La trama di Exciting Times

Basato sul romanzo d'esordio della scrittrice irlandese Naoise Dolan, il progetto è prodotto dagli Amazon Studios in collaborazione con Black Bear Pictures che ha acquisito i diritti del libro prima dell'uscita negli Stati Uniti, lo scorso giugno. Cooper Raiff (Cha Cha Real Smooth) scriverà l'adattamento tv insieme alla stessa Dolan e dirigerà la potenziale serie. Descritta come "brillantemente intelligente, esilarante e cruda" e come "una storia d'amore moderna, disordinata ed esaltante", Exciting Times è incentrata su Ava, il personaggio che Dynevor dovrebbe interpretare. Ava è una donna irlandese trapiantata all'estero che insegna grammatica inglese a bambini facoltosi, che rimane coinvolta in un vorticoso triangolo amoroso con un banchiere e un avvocato.

Phoebe Dynevor lascia Bridgerton?

Phoebe Dynevor vestirà nuovamente i panni della viscontessa (ora duchessa) Daphne Bridgerton nella seconda stagione della serie di successo di Netflix, attualmente in produzione nel Regno Unito. La prima stagione era incentrata proprio sulla storia d'amore tra il suo personaggio e quello di Regé-Jean Page, il duca di Hastings, ma la prossima non vedrà più Daphne al centro della storia. I nuovi episodi, infatti, saranno incentrati sulla ricerca dell'amore da parte di Lord Anthony Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey; Daphne sarà presente ma soltanto per aiutare suo fratello in quest'impresa. La terza stagione (Bridgerton è stata infatti già rinnovata per un terzo e un quarto ciclo di episodi) dovrebbe invece concentrarsi sul fratello Benedict (Luke Thompson) e forse il coinvolgimento di Daphne sarà meno necessario. Naturalmente è ancora presto per fare supposizioni ma un addio di Phoebe Dynevor a Bridgerton non sconvolgerebbe visto che già Regé-Jean Page ha lasciato il cast del drama in costume lo scorso aprile, con l'intenzione di concentrarsi su altri progetti.