Pesci Piccoli, ispirazioni pop e Napoli oltre gli stereotipi: Intervista a Fru, Fabio Balsamo e Martina Tinnirello

La prima comedy prodotta, ideata e interpretata dalla content factory The Jackal è disponibile su Prime Video: ecco cosa ci hanno raccontato i protagonisti.

È disponibile su Prime Video già da qualche giorno Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, la nuova serie che vede protagonisti gli "sciacalli" di The Jackal raccontando le disavventure di una piccola agenzia di comunicazione di provincia. In occasione della presentazione della serie a Roma, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Gianluca Fru, Fabio Balsamo e con la new entry Martina Tinnirello, esordiente qui alla sua prima importante esperienza in una serie tv. Abbiamo chiesto a Fru le molte ispirazioni pop e i diversi omaggi presenti in Pesci Piccoli (da The Office, che ha ispirato l'intero episodio 4, a Scrubs fino a Rick and Morty su cui Fru ha cercato di sviare, essendo evidentemente una delle sue serie preferite). Fabio ci ha parlato invece della solo apparente assenza (che grazie ai personaggi e alla loro attitudine diventa essenza) di Napoli nella serie, non una Napoli canonica ma una città moderna e viva dove ambientare storie di amicizia e lavoro contemporanee. Siete curiosi di sapere, inoltre, come è stata scovata Martina Tinnirello? Guardate qui sotto la nostra intervista video esclusiva.





Pesci Piccoli: La trama della serie targata The Jackal

Nell'epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L'arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget si divide in sei episodi diretti da Francesco Ebbasta, ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.