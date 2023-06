Pesci Piccoli, mica tanto: La nostra intervista a Ciro Priello, Aurora Leone e al regista Francesco Ebbasta

News Serie TV

La nuova serie targata The Jackal è disponibile in streaming su Prime Video: abbiamo fatto quattro chiacchere con i protagonisti e con il co-creatore e regista.

Dicono che i Pesci Piccoli del titolo sono proprio loro. Ma a noi questi The Jackal sembrano peccare di modestia, visto che nel grande acquario dei giovani creator italiani loro sono stati i primi a portare grandi e innovative idee (prima su YouTube, poi sui social e ora con una comedy che fa decisamente centro). La loro ultimissima fatica Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget è disponibile in streaming su Prime Video e noi abbiamo avuto il piacere di incontrare i protagonisti Ciro Priello e Aurora Leone e il regista Francesco Ebbasta che ci hanno parlato della serie raccontandoci anche qualche curiosità, come i retroscena del simpatico cameo della piccola Anna (la figlia di Ciro) nel secondo episodio o della vita sul set (i The Jackal litigano mai?). Guardate qui sotto la nostra intervista video esclusiva.





Pesci Piccoli: La trama della serie tv

Nell'epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. L'arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà loro che anche un'esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Prodotta da The Jackal con Mad Entertainment e in collaborazione con Prime Video, Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget si divide in sei episodi diretti da Francesco Ebbasta, ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di Santi.