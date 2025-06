Pesci piccoli 2 e la guest star 'very impossible' di Ciro, Martina e Fru: La nostra video intervista

News Serie TV

La seconda stagione di Pesci piccoli, la comedy targata The Jackal, è disponibile su Prime Video: abbiamo fatto quattro chiacchiere in libertà con Ciro Priello, Martina Tinnirello e Gianluca Fru, tra film del cuore, superpoteri comici e una guest star dei sogni che mette d'accordo tutti. La nostra video intervista.

Un'agenzia pubblicitaria dove tutto (o quasi) è possibile: dall'ipnosi per cancellare il film Titanic dal proprio cervello a un influencer e guru delle pulizie interpretato dal maestro Beppe Vessicchio. La seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie comedy che porta la firma dei The Jackal al completo, è finalmente disponibile su Prime Video con trovate sempre più stravaganti e ospiti d'eccezione. Abbiamo avuto il piacere di intervistare Ciro Priello, Martina Tinnirello e Gianluca Fru che ci hanno raccontato, tra le altre cose, quali sono i superpoteri che ognuno di loro ha portato nella serie (essendosi definiti "gli Avengers della comicità"). Ma non è tutto: l'ossessione di Ciro per Tom Cruise e per la saga di Mission Impossibile porterà, magari un giorno, a coinvolgere la stessa super star di Hollywood in un ruolo improbabile nella serie? Guardate qui sotto la nostra video intervista.

Intervista Esclusiva: Stagione 2 - La nostra video intervista al cast della serie di The Jackal (1) - HD

Pesci piccoli 2: La trama e il cast

I The Jackal - Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru -, insieme a Martina Tinnirello e al regista e autore Francesco Ebbasta tornano per raccontare le mission di una stravagante agenzia pubblicitaria napoletana. Nella seconda stagione Greta (Martina Tinnirello) spinge l'azienda verso sfide su scala nazionale con la complicità del producer Fabio. Aurora supera un addio e si concentra sulla sua carriera, Fru e Ciro affrontano i loro traumi imparando sempre più ad accettarsi. Sullo sfondo, il racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti.

La serie con otto nuovi episodi, prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video, è ideata da Francesco Ebbasta e Alessandro Grespan, che firmano anche la sceneggiatura con Alessandro Bosi e Mary Brugiati, e diretta da Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana.