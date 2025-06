Pesci Piccoli 2 più profonda e più surreale, eppure più vera: I The Jackal ci raccontano la seconda stagione

News Serie TV

Debutta il 13 giugno su Prime Video la seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie targata The Jackal: tra omaggi all'infanzia, guest star inedite e sorprendenti e una scrittura sempre più consapevole, ecco cosa dobbiamo aspettarci.

C'è chi recita un ruolo, e chi lo impersona. Nel caso di Pesci Piccoli 2, la seconda stagione della serie ideata dai The Jackal e in arrivo il 13 giugno su Prime Video, la differenza si sente tutta. Gli otto nuovi episodi non sono solo più ambiziosi sul piano narrativo e stilistico, ma anche più intimi, perché attingono a molte esperienze di vita realmente vissute dagli autori e dai protagonisti. Lo hanno chiarito, durante la conferenza stampa della serie, anche i membri di questo collettivo creativo che ha saputo distinguersi negli anni. Questa stagione, ormai è chiaro, è il frutto di un lavoro collettivo, ma soprattutto autobiografico: ogni membro del gruppo – da Ciro Priello a Fabio Balsamo, da Aurora Leone a Gianluca Fru, fino a Martina Tinnirello e al regista Francesco Ebbasta e tutti gli altri – ha preso spunto da esperienze reali, ossessioni, ferite e ricordi e li ha portati in scena. Il risultato è una stagione che, superato con successo lo scoglio della prima, riesce a essere contemporaneamente una commedia, un atto terapeutico e un racconto generazionale.

Pesci Piccoli: Una seconda stagione che va "più a fondo e più fuori"

Gli otto nuovi episodi, prodotti da The Jackal e Mad Entertainment, sono scritti e diretti da Francesco Ebbasta con Alessandro Grespan, Danilo Carlani e Alessio Dogana. Questa volta la piccola agenzia Tree of Us che fa da sfondo alle storie dei protagonisti si confronta con sfide sempre più grandi, mentre i personaggi principali sono alle prese con le proprie insicurezze e i propri ricordi. "La seconda stagione va più a fondo e più fuori", ha spiegato il regista e sceneggiatore Ebbasta. “Ci dà la possibilità di scavare nei personaggi, nel loro background e nei loro traumi. Non è facile, ma poi quando succede, è qualcosa di magico".

Il lavoro di squadra alla base del successo

Alla base c'è il metodo di lavoro ormai consolidato del collettivo The Jackal, dove ognuno porta la propria visione e le proprie idee. "Chi ha più la cultura della sceneggiatura scrive, ma poi ci riuniamo in modo che ognuno porti qualcosa nel suo personaggio", ha raccontato Ciro Priello. Un processo creativo corale e continuo, in cui la comicità non nasce mai per caso, ma da un'alchimia costruita "avanti e indietro". Anche il tono della serie, in questa stagione, cambia leggermente, pur mantenendo la vena comica che l'ha resa popolare. "Volevamo un mix di dramma e ironia che rispecchiasse le nostre vite. La cosa bella del gruppo è che ci supportiamo, anche nei momenti di incertezza", ha detto Fabio Balsamo. Non a caso una delle battute più significative della stagione ("Non si sconfigge la paura, si fanno le cose con la paura", dice Fabio a Greta nella serie) nasce proprio da riflessioni condivise sul set.

Un tuffo nostalgico in una fanta...agenzia: L'omaggio alla Melevisione e a Titanic

Tra gli episodi di cui parleremo di più c'è il quarto, un episodio speciale ed emotivo che è anche un omaggio inaspettato alla Melevisione. Anche in questo caso si tratta di un'idea che nasce da una passione autentica. "Fru è un grandissimo fan della Melevisione. Avevamo pensato anche un episodio in stile Fleabag, con Fru che guardava in camera. Ma volevamo fare un omaggio a qualcosa con cui siamo cresciuti" ha raccontato lo sceneggiatore Alessandro Grespan. Il risultato - vedrete - vi sorprenderà.

Nell'episodio compare anche una guest star davvero speciale cioè Danilo Bertazzi (l'indimenticabile Tonio Cartonio della Melevisione), e non è tutto: è stato girato con le stesse telecamere originali e con effetti artigianali (compresa la vaselina sulla lente per creare l'effetto sfocato). "Abbiamo ricostruito il Fantabosco facendolo addirittura più grande dell’originale", ha detto Ebbasta. Per Fru, poi, è stato anche un modo per esorcizzare un piccolo trauma infantile. "Non ho mai perdonato il recast di Tonio. Dopo quella cosa, non ho più visto lo show", ha ammesso l'attore. Anche se, ha precisato, "nella serie c’è un po' di finzione, i miei genitori stanno ancora insieme da 40 anni!".

Uno dei momenti più divertenti e già memorabili della stagione, poi, è la scena in cui Ciro recita Titanic a memoria. È una cosa che faceva davvero fin dalle scuole medie, ma da dove nasce questa ossessione? "Quando ho saputo di una ragazza che lo aveva visto 70 volte al cinema, ho cominciato a riguardarlo in videocassetta finché non lo conoscevo a memoria", ha raccontato il diretto interessato. Una scena che per lui ha rappresentato anche una forma di liberazione. "Come successe con le parodie di Gomorra, finalmente ho potuto esorcizzare questa fissazione", ha aggiunto.

Guest star fuori dalla comfort zone

Come nella prima stagione, le guest star sono parte integrante del racconto e mai semplici comparsate. "Non cerchiamo marchettate. I personaggi devono funzionare a prescindere da chi li interpreta", ha chiarito Francsco Ebbasta. È così che Beppe Vessicchio si ritrova nei panni surreali di un influencer delle pulizie, mentre Stefano Nazzi (voce del podcast Indagini) gioca con il proprio ruolo nel mondo true crime nel fittizio Segnali. "Le nostre guest star hanno grande autoironia, Si mettono in gioco davvero", ha sottolineato Fru. Ma quello che conta e che fa la differenza, ancora una volta, è la sceneggiatura. A tal proposito Ciro ha sottolineato: "È una serie che non ti puoi permettere di guardare distrattamente. È piena di dettagli, di emozioni. E quando una sceneggiatura è buona, il 70% del lavoro è già fatto". Missione compiuta (altro che impossibile, tanto per citare un'altra delle fissazioni - per niente nascoste - di Ciro).