Perché House of the Dragon ha aggiunto quel clamoroso incontro assente nel romanzo?

Il terzo episodio della seconda stagione di House of the Dragon riunisce - seppur brevemente - Alicent e Rhaenyra, ma nel romanzo questo momento non esiste. Perché aggiungerlo?

La seconda stagione di House of the Dragon ha cambiato un aspetto del romanzo che riguarda Alicent (Olivia Cooke) e Rhaenyra (Emma D'Arcy). Schierate su fronti opposti, in comune hanno il desiderio di non arrivare allo scontro acceso tra Verdi e Neri, la cui data d'inizio sembra essere più vicina che mai. La Serie TV nata come prequel de Il Trono di Spade, del resto, è dedicata alle vicende che hanno portato alla Danza dei Draghi, una guerra civile interna tra Targaryen che ha poi pressoché estinto una delle famiglie più potenti di Westeros. Daenerys Targaryen sarà una delle pochissime superstiti ne Il Trono di Spade proprio a causa di quanto accaduto circa 200 anni prima. Nel terzo episodio della seconda stagione, Alicent e Rhaenyra finalmente si incontrano, seppur in modo inaspettato e furtivo. Un incontro bramato dal pubblico e che tuttavia differisce rispetto al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. Perché è stata apportato questo cambiamento?

House of the Dragon, l'incontro tra Alicent e Rhaenyra che non c'è nel romanzo: Perché è stato inserito?

Il terzo episodio permette ad Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen di ritrovarsi. Entrambe soffrono per la perdita di un proprio caro e sono consapevoli della guerra ormai alle porte. E pensare che, durante il loro ultimo incontro, Alicent aveva affermato che Rhaenyra sarebbe stata un'ottima regina. Adesso, invece, sono schierate su fronti opposti e sono costrette a incontrarsi di nascosto, con Rhaenyra che s'intrufola ad Approdo del Re come se fosse una criminale e non la legittima erede al trono. Durante il loro confronto concitato, Rhaenyra scopre la verità su quanto detto da suo padre in punto di morte. Spiega ad Alicent che l'Aegon menzionato da Viserys non è suo figlio, ma Aegon il Conquistatore. Nonostante sia stato portato a galla il malinteso, Alicent non ne vuole sapere di schierarsi. Nel romanzo, però, questo momento non è presente. L'incontro tra le due non avviene, semplicemente. In Fuoco e Sangue, Alicent e Rhaenyra in questo punto della storia sono personaggi più passivi. Rhaenyra, ad esempio, non lascia Roccia del Drago e la loro relazione a questo punto è molto più fredda e distante.

Tuttavia, nella serie tv il loro legame è più forte, intrecciato, motivo per il quale risultava quasi necessario trovare un modo per riunirle sullo schermo. Un tempo amiche, Alicent e Rhaenyra hanno guidato gran parte della storia di House of the Dragon anche attraverso la loro separazione, inaspritasi di episodio in episodio fino a raggiungere un punto di non ritorno, come quello mostrato ad Approdo del Re. Alicent è ferita perché crede che Rhaenyra sia responsabile della morte di suo nipote. Rhaenyra, dal suo punto di vista, ha perso suo figlio proprio per mano di Aemond. Mentre nel romanzo non è stato necessario riunire le due amiche-nemiche, la serie tv ha più volte evidenziato le loro storie intrecciate, per cui aveva bisogno di favorire un incontro in un momento così cruciale delle loro vite per permettere a Rhaenyra di andare avanti e scoprire cos'è realmente successo alla morte di suo padre. In più, Alicent adesso è perfettamente consapevole del malinteso e, ciononostante, non vuole fare un passo indietro. In conclusione questo è un momento cruciale per due donne estremamente potenti che sancisce ancor di più l'inizio della Danza dei Draghi.