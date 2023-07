Per George R.R. Martin gli scioperi di Hollywood "saranno lunghi e amari": Cosa ne sarà di House of the Dragon 2?

News Serie TV

Lo scrittore e produttore rivela anche che il suo accordo con HBO è sospeso da oltre un mese.

Come molti di noi, George R.R. Martin è preoccupato per quello che sta accadendo a Hollywood e in molte città degli Stati Uniti. Sia la WGA, che rappresenta gli sceneggiatori, sia la SAG-AFTRA, che rappresenta gli attori, sono in sciopero, rispettivamente da 85 e 12 giorni. In un nuovo post del suo blog, lo sceneggiatore e produttore esecutivo di House of the Dragon e di diverse altre serie tv scrive che lo sciopero della Writers Guild of America "è il più importante della mia vita", che il suo accordo con HBO "è stato sospeso" e fornisce un aggiornamento sullo stato dei suoi attuali progetti, in particolare della seconda stagione dello spin-off prequel de Il Trono di Spade.

George R.R. Martin parla dello sciopero degli sceneggiatori

Martin si dice pessimista sul raggiungimento di un accordo tra WGA e AMPTP, che rappresenta i nove maggiori studi di Hollywood, in tempi brevi. "Nessuno può essere certo di come andrà, ma ho la brutta sensazione che questo sciopero sarà lungo e amaro. Potrebbe andare peggio del famigerato sciopero del 1985, anche se spero di no", scrive. E mentre il suo accordo di collaborazione con HBO, la rete di House of the Dragon, "è stato sospeso il 1° giugno", aggiunge che "questi scioperi non riguardano in realtà sceneggiatori, produttori o showrunner, la maggior parte dei quali se la passa bene; stiamo scioperando per gli sceneggiatori di livello base, gli story editor, gli studenti che sperano di entrare, l'attore che ha quattro battute, il ragazzo che lavora per la prima volta in uno staff e sogna di creare il proprio show un giorno, come ho fatto io negli anni '80".

Per quanto riguarda la stagione 2 di House of the Dragon, Martin afferma che "tutte le sceneggiature erano state completate mesi prima dell'inizio dello sciopero della WGA. Da allora non è stato scritto nient'altro, per quanto ne so. [La serie] è girata principalmente a Londra (e un po' nel Galles, in Spagna e varie altre località), motivo per il quale le riprese sono andate avanti. Gli attori sono membri del sindacato britannico, Equity, non della SAG-AFTRA, e sebbene Equity sostenga fortemente i suoi cugini americani (hanno in programma grandi manifestazioni per dimostrare tale sostegno), la legge britannica vieta loro di organizzare uno sciopero di solidarietà. Se picchettassero, non avrebbero alcuna protezione contro il licenziamento per violazione del contratto o addirittura la denuncia".

Lo scrittore torna poi sull'annosa questione The Winds of Winter, sesto e penultimo romanzo della sua saga Cronache del ghiaccio e del fuoco non ancora pubblicato, benché siano passati quattro anni dalla conclusione de Il Trono di Spade e ben dodici anni dall'uscita del quinto libro. In sostanza ci sta lavorando "quasi ogni giorno. Scrivere, riscrivere, modificare, scrivere ancora. Fare progressi costanti. Non così velocemente come vorrei... sicuramente non così velocemente come vorreste VOI... ma progredisce, comunque. Mi tiene fuori dai guai".