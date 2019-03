Penny Dreadful: Rory Kinnear anche nel sequel City of Angels

L'ultima aggiunta al cast di Penny Dreadful: City of Angels, "discendente spirituale" dell'acclamata serie horror di Showtime conclusasi nel 2016, è un attore che i fan dell'originale conoscono molto bene. Si tratta di Rory Kinnear, interprete per tre stagioni de La Creatura, qui coinvolto con un ruolo differente.

Scritta dall'ideatore di Penny Dreadful John Logan, City of Angels segue un diverso gruppo di personaggi nella Los Angeles del 1938, un luogo e un periodo segnati da tensioni sociali e intrisi di folklore messicano-statunitense. Radicata nel conflitto tra personaggi legati alla divinità Santa Muerte e altri alleati con il Diavolo, la serie esplora un mix entusiasmante di soprannaturale e realtà dell'epoca quando un brutale omicidio porta il giovane detective Tiago Vega (Daniel Zovatto, Fear the Walking Dead) a cercare le risposte.

Kinnear interpreterà un ruolo regolare, Peter Craft, un affermato pediatra tedesco a capo della German-American Bund, un'organizzazione che mira a tenere gli Stati Uniti lontani dalla crescente minaccia di un conflitto armato in Europa. I produttori hanno ingaggiato inoltre la nominata al Golden Globe Adriana Barraza (Babel) per il ruolo di Maria Vega, la potente matriarca dell'omonima famiglia, la quale farà di tutto per proteggere i suoi figli dai pericoli del mondo là fuori, incluse le agghiaccianti forze soprannaturali che lo soggiogano.