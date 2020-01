Penny Dreadful: City of Angels si mostra nel primo trailer

News Serie TV

Definita la "discendente spirituale" di Penny Dreadful, la serie debutterà negli USA ad aprile.

Penny Dreadful: City of Angels, "discendente spirituale" della popolare serie horror omonima del 2014, dà il benvenuto nella Los Angeles del 1938, un luogo e un periodo divisi da tensioni sociali e intrisi di folklore messicano-statunitense, nel primo trailer diffuso da Showtime in occasione del TCA press tour invernale, dove ne ha annunciato anche la data di debutto negli Stati Uniti: il 26 aprile.

Creata, scritta e prodotta da John Logan, la stessa mente dietro Penny Dreadful, City of Angels esplora un mix entusiasmante (e inquietante) di soprannaturale e realtà dell'epoca quando un brutale omicidio porta il giovane detective Tiago Vega (Daniel Zovatto, Fear the Walking Dead) e il suo partner Lewis Michener (Nathan Lane, Modern Family) a cercare le risposte. Ben presto, i due si ritrovano coinvolti in una storia epica che riflette la ricca memoria della città, dalle sue profonde tradizioni alle azioni di spionaggio del Terzo Reich all'ascesa della radio-evangelizzazione. Tra i vari incontri che faranno lungo la strada, alcuni saranno alquanto insoliti, come Magda (Natalie Dormer, Il Trono di Spade), un demone mutaforma.

Faranno parte del cast di Penny Dreadful: City of Angels anche e non solo Rory Kinnear con un ruolo diverso da quello interpretato in Penny Dreadful, Piper Perabo (Covert Affairs), Kerry Bishé (Halt and Catch Fire), Jessica Garza (The Purge), Adam Rodriguez (CSI: Miami), Brent Spiner (Star Trek: The Next Generation) e Lin Shaye (Insidious).