Penny Dreadful: City of Angels pesca dai cast di Criminal Minds e Shadowhunters

Altri volti familiari del piccolo schermo si sono uniti al cast di Penny Dreadful: City of Angels, quello che la rete americana Showtime descrive come il "discendente spirituale" della serie horror di successo Penny Deadful. Si tratta di Adam Rodriguez, attualmente nel cast di Criminal Minds, e di Dominic Sherwood, reduce da tre stagioni in Shadowhunters, oltre a molti altri.

Ambientata nella Los Angeles di fine anni '30, City of Angels esplora un luogo e un periodo segnati da tensioni sociali e intrisi di folklore messicano-statunitense attraverso il punto di vista di Tiago Vega (Daniel Zovatto, Fear the Walking Dead), un detective coinvolto in una storia epica insieme con la sua famiglia, qualcosa che minaccia di farli a pezzi, quando un orribile omicidio sconvolge la città.

Visto anche in CSI: Miami, Rodriguez ricorrerà nei panni di Raul Vega, il fratello maggiore di Tiago, un virtuoso leader sindacale e difensore della sua gente. Un uomo con molta esperienza, Raul cerca di essere una figura paterna per Tiago. Sherwood sarà nel frattempo Kurt, un ragazzo con una profondità e trascorsi sorprendenti. Lui è l'autista e la guardia del corpo di Richard Goss, un aristocratico e misterioso architetto tedesco con grandi piani per il futuro di Los Angeles e legami inquietanti con il municipio.

I produttori hanno ingaggiato anche Thomas Kretschmann (Dracula) per il ruolo di Goss; Michael Gladis (Mad Men) di Charlton Townsend, l'ambizioso consigliere a capo del Comitato per i Trasporti, descritto come un uomo con istinti assassini e spietate astuzie politiche; Lorenza Izzo (Feed the Beast) della divinità Santa Muerte, sorella del demone Magda (Natalie Dormer, I Tudors); e Ethan Peck (Star Trek: Discovery) di Herman Ackermann, il secondo in comando al German-American Bund, la cui politica aggressiva, l'animata retorica e il magnetismo sono causa di tensioni all'interno del movimento di ispirazione nazista.

Non è tutto. Reciteranno in Penny Dreadful: City of Angels anche Amy Madigan (Grey's Anatomy) nel ruolo di Miss Adelaide Finnister, la madre della carismatica evangelista radiofonica Sorella Molly (Kerry Bishé), che gestisce acutamente le finanze della chiesa e sovrintende al crescente "impero" religioso; Brent Spiner (Star Trek: The Next Generation) di Ned Vanderhoff, il comandante della stazione di polizia di Hollenbeck a Boyle Heights e il capo di Tiago; e Lin Shaye (Insidious) di Dottie Minter, un'amica e un'alleata del detective Lewis Michener (Nathan Lane), descritta come un'agente astuta, ironica e insostituibile nella battaglia contro lo spionaggio del Terzo Reich a Los Angeles.