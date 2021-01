Peaky Blinders: Steven Knight svela nuove anticipazioni sul film e sulla sesta stagione

News Serie TV

La serie di successo tornerà su Netflix con gli ultimi episodi nel 2022, poi la storia continuerà in un film.

Quando qualche giorno fa Steven Knight ha annunciato che la sesta stagione di Peaky Blinders sarebbe stata l'ultima ma che la storia sarebbe però proseguita "in un'altra forma", vale a dire in un film, le sue dichiarazioni hanno subito incuriosito gli appassionati. Come proseguirà la storia? Perché i piani di Knight (che ha sempre detto di avere in mente sette stagioni per il suo show) sono cambiati? Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo progetto? Di questo e molto altro ha parlato lo stesso sceneggiatore in una lunga intervista a Variety. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti.

Peaky Blinders: Il film genererà degli spin-off?

Dopo la sesta stagione (che Knight aveva definito "la migliore di tutte") le cui riprese sono appena iniziate, Peaky Blinders continuerà dunque in un film a cui gli autori starebbero già lavorando. A convincerli, secondo l'ideatore, sarebbero stati i ritardi causati dal Covid. "Abbiamo perso un anno di produzione quindi alla fine abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea optare per un film invece che per una settima stagione", ha spiegato Knight. Ma come sarà strutturato e cosa ci aspetta? Knight ha riferito:

"Siamo in fase di sviluppo. È un'idea completa e ha un inizio, una parte centrale e una fine. E penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora, ma da lì ci saranno cose che non chiamo propriamente spin-off ma che forse daranno il via ad altre serie TV che spero scaturiranno dal film che continuerà a raccontare la storia di questa parte della società e della famiglia che conoscete".

Dobbiamo quindi aspettarci dei potenziali spin-off? L'autore è rimasto molto vago al riguardo.

Peaky Blinders 6: Le anticipazioni di Steven Knight

Nella sesta stagione, ha anticipato Steven Knight, continueremo ad assistere alla lotta al fascismo di Tommy Shelby (Cillian Murphy). L'obiettivo dell'autore resta quello di far conoscere dei dettagli della storia altrimenti poco noti. "Cerco sempre di trattare la storia dimenticata o la storia non scritta di un periodo particolare, se posso. Ciò normalmente si tradure con il racconto della storia della classe operaia, che di solito non viene raccontata nei dettagli", ha spiegato lo showrunner che per il suo protagonista ha in mente un progetto ben preciso:

"Quello che volevo fare era mostrare che quando Tommy Shelby era tornato dalla prima guerra mondiale, era emotivamente a terra. Era spento a causa delle sue esperienze ed era un nichilista, amorale e avrebbe fatto qualsiasi cosa. Aveva un obiettivo che era quello di accumulare denaro. Ma quando conosce il fascismo, qualcosa in lui si riaccende e decide che esistono il bene e il male. Ed è per questo che dedica il suo tempo a contrastarlo. Questo aspetto continuerà nella sesta stagione e molte, molte altre cose accadranno a Tommy che il pubblico non si aspetta"

Le premesse sembrano piuttosto interessanti. Non ci resta che pazientare per scoprire nuovi dettagli. Continuate a seguirci per non perdere nessuna anticipazione.