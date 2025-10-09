Peaky Blinders, il sequel sarà una "versione migliore" dell'originale secondo l'ideatore

News Serie TV

A detta di Steven Knight, la serie tv sequel di Peaky Blinders ormai confermata potrebbe essere potenzialmente superiore all'originale che ha dato il via a tutto.

The Immortal Man non rappresenterà la fine per la famiglia Shelby e neppure per l’universo di Peaky Blinders. Dopo sei stagioni, la Serie TV ha ottenuto il via libera per un film sequel voluto ancora una volta dall’ideatore Steven Knight e con protagonista ancora una volta Cillian Murphy nelle vesti del suo iconico Tommy Shelby. Soltanto pochi giorni fa è stata poi confermata una nuova serie tv in fase di realizzazione, intesa come sequel diretto di The Immortal Man. A tale proposito, Steven Knight ha affermato che il prossimo capitolo di Peaky Blinders sarà persino superiore all’originale.

Peaky Blinders, il sequel sarà “potenzialmente una versione migliore” dell’originale a detta dell’ideatore

The Immortal Man ha concluso da tempo la produzione e, in attesa della distribuzione in streaming, Netflix ha confermato che le avventure della famiglia Shelby proseguiranno ancora una volta sotto forma di serie tv. Pur non avendo condiviso il titolo ufficiale, sappiamo che il prossimo capitolo voluto da Steven Knight sarà ambientato in Gran Bretagna ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, seguendo gli eventi narrati in The Immortal Man. La sinossi rilancia Birmingham. Dopo i pesanti bombardamenti incassati durante la guerra, la città è alla ricerca di un futuro migliore. “In una nuova era di Peaky Blinders di Steven Knight, la corsa per aggiudicarsi l'imponente progetto di ricostruzione di Birmingham si trasforma in una brutale sfida di dimensioni mitiche. Questa è una città di opportunità e pericoli senza precedenti, con la famiglia Shelby proprio nel suo cuore intriso di sangue”, si legge nella sinossi ufficiale.

In una recente intervista con Broadcastnow, Steven Knight ha suggerito che il sequel potrebbe essere “potenzialmente una versione migliore dell’originale” e poi ha aggiunto: “Sentivamo che c’era voglia di qualcosa di più. Parallelamente a quanto accaduto con Peaky Blinders, ho sviluppato questo studio a Birmingham e ora siamo arrivati a questo punto. Saremo in grado di girare la prossima generazione qui, in parte grazie alla BBC, che sta investendo in questa regione in un modo che rende davvero possibili cose come questa”. L’ideatore ha menzionato i Digbeth Loc Studios di Birmingham. Inoltre le sue parole sembrerebbero puntare a nuovi personaggi. Cillian Murphy al momento è stato confermato nel sequel soltanto come produttore esecutivo, per cui non è chiaro se il suo Tommy riapparirà.