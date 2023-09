Peaky Blinders, il creatore festeggia i 10 anni della serie cult: "Non è ancora finita"

News Serie TV

L'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight ringrazia i fan e anticipa che qualcosa di nuovo bolle in pentola: sarà l'atteso film spin-off o anche altro?

Peaky Blinders compie 10 anni ma ha ancora molto da raccontare. In occasione del decimo anniversario della serie cult di BBC, il creatore Steven Knight ha stuzzicato la curiosità dei fan annunciando novità in arrivo. Con un cast corale guidato da Cillian Murphy nei panni del tenebroso Tommy Shelby, la serie era arrivata a conclusione con il finale della sesta stagione, nel 2022. Da allora è stato annunciato che un film spin-off concluderà la storia principale. La produzione dovrebbe essere avviata entro la fine dell'anno, ma se ci fosse di più? Knight ci invita a rimanere vigili e a seguire gli account ufficiali della serie sui social per essere tra i primi a scoprire le novità.

Peaky Blinders vive: Il post di Steven Knight

Knight è intervenuto con un breve ma significativo comunicato postato sulla pagina ufficiale di X di Peaky Blinders per festeggiare con i fan l'importante traguardo dei 10 anni dalla prima messa in onda della serie. Nel post, lo sceneggiatore scrive:

"Difficile credere che siano passati 10 anni da quando Tommy Shelby ha cavalcato per la prima volta quel cavallo nero lungo le strade di Birmingham. Il successo globale e fenomenale dello show è dovuto alla brllantezza e al duro lavoro del leale team che ha fatto in modo che diventasse realtà. 10 anni sono passati e la storia non è ancora finita. Tornate a leggere qui"

A decade today since Series 1 Episode 1 of Peaky Blinders first aired, on BBC Two.



Il futuro di Peaky Blinders: Non solo un film?

Annunciato da Steven Knight nel 2021, il film di Peaky Blinders dovrebbe essere un sequel diretto degli eventi raccontati nella sesta stagione della serie. I piani originari prevedevano che il crime drama avrebbe raccontato la storia della famiglia Shelby tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, ma il film amplierà il racconto essendo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Non è certo, ma è possibile che nel film ritroveremo Tommy Shelby (Cillian Murphy) mentre pianifica la sua vendetta sul suo rivale fascista, Oswald Mosley.

Ma neppure il film, pare, metterà la parola fine alla saga criminale ambientata a Birmingham. Già lo scorso luglio, infatti, Steven Knight aveva anticipato di avere altri piani, oltre il già noto lungometraggio. Con il recente post conferma che presto avremo novità, sebbene non sia chiaro di quali novità si stia parlando. I fan credono che possa trattarsi di nuove serie spin-off incentrate su singoli personaggi della serie originale, come Ada Shelby (Sophie Rundle) o il figlio di Tommy, Duke (interpretato da Conrad Khan). Per saperne di più, come suggerisce Knight, ci basterà tenere d'occhio i social.