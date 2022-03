Peaky Blinders e Downton Abbey: Un incendio devasta una storica location delle due serie inglesi

News Serie TV

Nello Yorkshire, a Keighley, le fiamme hanno distrutto completamente l'ex fabbrica tessile di Dalton Mills, set di molte serie tv e film in costume.

Uno spaventoso incendio è divampato nella mattinata di ieri a Dalton Mills, un'ex fabbrica tessile di Keighley nello Yorkshire utilizzata in diverse occasioni come set di film e serie tv, tra cui le popolari Peaky Blinders e Downton Abbey. Secondo quanto riportato da BBC, sarebbero intervenuti per domare le fiamme oltre cento vigili del fuoco che hanno adoperato circa 20 pompe. Fortunatamente non si sono registrati morti e neppure feriti, ma il danno per l'industria cinematografica della regione è notevole.

In fiamme il set di Peaky Blinders e Downton Abbey: Cosa sappiamo

Le fiamme hanno avvolto, a partire dalle ore 12 di ieri ora locale, "il 100% dell'edificio", come si legge in un comunicato del West Yorkshire Fire & Rescue Service. Qui sotto potete vedere un video, pubblicato da BBC News, dove si capisce molto bene l'entità del danno. Le autorità locali hanno chiesto ai residenti di Keighley di tenere porte e finestre chiuse e di non avvicinarsi per nessun motivo alla zona del disastro. Per tutta la giornata di ieri, squadre di vigili del fuoco sono rimaste sul posto per domare le fiamme e spegnere ogni eventuale nuovo focolaio sul nascere.

More than 100 firefighters are tackling a blaze in a mill in Keighley.



I danni all'industria cinematografica dello Yorkshire

Oltre ad essere stato il set della prima stagione di Peaky Blinders e di Downton Abbey (pare anche del film più recente, il secondo sequel della serie), Dalton Mills ha ospitato anche la miniserie The Great Train Robbery, del 2013, le serie di BBC Gunpowder e To Walk Invisible e, nel 2016, il film horror The Limehouse Golem, occasione quest'ultima in cui è stata trasformata nell'East End londinese di epoca vittoriana. La fabbrica, costruita nel 1869 per rimpiazzare quella originale di fine Settecento, era ormai in disuso da diversi decenni ed era il punto di riferimento per tutte le produzioni cinematografiche e televisive girate nello Yorkshire. "Grazie alla sua vasta gamma di spazi industriali, che offrono uno sfondo industriale storico e spazi per la costruzione di set, è ideale per le serie e i film in costume", si legge sul sito di Screen Yorkshire, azienda fornitrice di spazi cinematografici del posto. Il dirigente di Screen Yorkshire Richard Knight ha parlato di "una triste perdita per il panorama cinematografico dello Yorkshire".