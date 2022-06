Peaky Blinders: Cosa significano i tatuaggi di Tommy Shelby?

News Serie TV

Il personaggio di Cillian Murphy in Peaky Blinders ha quattro particolari tatuaggi: qual è il loro significato? Lo spiega lo studio TattooedNow! che ne detiene i diritti.

Peaky Blinders, da poco tornata su Netflix con l'ultima stagione, è arrivata al capolinea (almeno fino al film sequel annunciato dal creatore Steven Knight che darà un seguito alle vicende di Tommy Shelby & Co.). In questi anni durante i quali la serie è diventata un successo globale, vi siete mai chiesti che significato hanno i tatuaggi che sfoggia il protagonista Tommy (Cillian Muprhy)? Ne ha quattro e, mentre è facile immaginare cosa significano alcuni, per altri non è così immediato. Lo studio TattooedNow!, il distributore ufficiale di tatuaggi temporanei ispirati alla serie, ha svelato i retroscena e la storia dietro ciascun simbolo.

Il tatuaggio sul petto di Tommy Shelby: Cosa sono quei raggi?

L'immagine più difficile da decifrare, forse, è quella che Shelby sfoggia sul petto a sinistra. Si tratta di alcuni raggi che sembrano raggi di sole. A quanto pare questo disegno è ispirato a un popolare tatuaggio dell'epoca dei Peaky Blinders che aveva Gesù nel mezzo circondato da raggi di luce. "Ma Tommy non è un tipo religioso, quindi si è tatuato solo i raggi", spiegano da TattooedNow!. Secondo altri - ma questa è una semplice teoria - i raggi richiamerebbero la ruota che campeggia sulla bandiera Rom e potrebbero quindi alludere alle origini Rom del personaggio e al suo desiderio di vivere una vita libera e senza condizioni. Il fatto che l'immagine sia proprio sul cuore, potrebbe essere un monito della lealtà che il personaggio nutre verso se stesso e verso la vita che ha scelto.

Peaky Blinders: Tutti i tatuaggi di Tommy

Sul bicipite destro c'è un tatuaggio militare, probabilmente un'eredità del suo servizio come soldato durante la Prima Guerra Mondiale, che include la parola "Forrard", una versione di Forward cioè "Avanti". Sul suo bicipite sinistro c'è una rosa intrecciata con un ferro di cavallo, un tatuaggio apparso tra le prime due stagioni per commemorare licenza per scommesse ottenuta nella prima stagione. Infine, sul suo braccio destro c'è un tatuaggio che è apparso per la prima volta sugli schermi tra la seconda e la terza stagione: recita TGC, le iniziali di Tommy, Grace (sua moglie) e Charlie (suo figlio). Guardateli qui sotto.