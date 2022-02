Peaky Blinders 6: Uno spettacolare murales con Tommy Shelby svela la data di uscita dell'ultima stagione!

News Serie TV

Sulla facciata di un palazzo di Birmingham BBC ha commissionato un'enorme opera d'arte per annunciare l'arrivo dei nuovi episodi della serie di Steven Knight: il video in time-lapse.

Gli Shelby stanno tornando e il messaggio non poteva essere più chiaro di così: BBC ha commissionato un gigantesco murales apparso sulla facciata di un palazzo di Birmingham per annunciare la data di uscita della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders. La serie creata da Steven Knight tornerà sulla rete britannica il 27 febbraio (in Italia la vedremo invece prossimamente su Netflix, ancora non sappiamo quando). Guardate qui in basso il video in time-lapse che testimonia il lavoro dello street artist Akse che nel giro di una settimana ha dipinto il volto dell'iconico Tommy Shelby (Cillian Murphy).





Peaky Blinders torna su BBC il 27 febbraio: Il murales a Birmingham

L'opera d'arte è alta 12.71 metri e si trova su un palazzo di High Street nel quartiere di Digbeth, a Birmingham (la città che ospita la storia di Peaky Blinders). Insieme alla data, campeggia sulla parete l’hashtag #LastOrders, un riferimento alla sfida online lanciata sugli account social di Peaky Blinders ai fan chiamati di volta in volta a risolvere enigmi o raggiungere obiettivi sulla serie.

Da dove ripartirà l'ultima stagione: La trama e il cast

La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy Shelby (Murphy). La sesta ripartirà sicuramente da questa circostanza ma, pur essendo l'ultima stagione, non concluderà la storia. I Peaky Blinders, infatti torneranno in un film ambientato a Birmingham la cui produzione è prevista per il 2023 (e di cui ancora non conosciamo i dettagli). Per ora, parlando della stagione finale, Knight si è limitato a dire che sarà la "migliore di tutte" e di essere sicuro che "i nostri fantastici fan la adoreranno". Nella sesta stagione torneranno i protagonisti Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle e Finn Cole e ci sarà anche un altro gradito ritorno: quello di Alfie Solomons interpretato da Tom Hardy. Ma ci saranno anche le new entry Conrad Khan, James Frecheville e Stephen Graham (Broadwalk Empire). Purtroppo non ci sarà Helen McCrory, morta prematuramente ad aprile 2021 prima che potesse girare le sue ultime scene nella serie.

Foto: Nick Robinson via BBC