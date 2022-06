Peaky Blinders 6: Neppure nell'ultima stagione Tommy Shelby tradisce una sua curiosa abitudine...

News Serie TV

Avete notato che in Peaky Blinders il personaggio di Cillian Murphy non mangia mai? Credevamo che negli ultimi episodi qualcosa cambiasse... e invece.

Molti fan di Peaky Blinders erano curiosi di scoprire se nella sesta e ultima stagione della serie, arrivata da qualche giorno su Netflix dopo essere andata già in onda su BBC nel Regno Unito, Tommy Shelby fosse venuto meno a un suo personale "record". Se avete visto l'intera serie, avrete capito di cosa stiamo parlando: in cinque stagioni non abbiamo mai visto il protagonista, interpretato da Cillian Murphy, mangiare. Beve molto, soprattutto whisky, ma non partecipa mai attivamente a un banchetto. L'unica cosa più o meno solida che manda giù, a un certo punto, è un rametto di menta. E questa curiosa peculiarità del personaggio è stata mantenuta dagli sceneggiatori anche nella stagione finale. C'è un motivo.

Peaky Blinders: Perché Tommy non mangia mai?

Sono stati proprio i fan della serie a notare, dopo le prime tre stagioni, che Tommy Shelby in effetti non ha mangiato un solo boccone nei primi 18 episodi della serie. Sappiamo che si tratta di un vezzo degli autori, una sorta di gag intenzionale che solo i fan più appassionati sanno cogliere. Lo ha spiegato lo stesso Cillian Murphy intervistato qualche mese fa da BBC Radio dicendo che lui stesso si è accorto di questo dettaglio soltanto dopo due stagioni e, a quel punto, ne ha parlato con il creatore Steven Knight. Insieme, a quanto pare, i due hanno deciso di trasformare la cosa in una vera e propria gag per prendere un po’ in giro i telespettatori.

La spiegazione di Cillian Murphy

Questa tradizione, quindi, è arrivata fino alla sesta stagione dove, in effetti, continuiamo a non vedere Tommy mangiare. Secondo Murphy si tratta di un vezzo che si addice molto al suo personaggio, troppo impegnato a capire tutti e tutto intorno a lui per potersi concedere il lusso di un pasto. Nel dettaglio, l'attore ha spiegato:

Ricordo che avevamo finito le prime due stagioni quando siamo resi conto che Tommy non ha mai mangiato, non abbiamo mai visto Tommy mangiare. A volte si è seduto al tavolo, ma non ha mai consumato un boccone. Quindi, abbiamo trasformato la cosa in una specie di gag. Alla fine Tommy Shelby non consuma mai nulla, tranne credo, una volta che consuma un rametto di menta quando è con suo figlio. Cose di questo tipo possono succedere quando hai il lusso di interpretare un personaggio per così tanto tempo.

Vedremo se nel film sequel della serie, già annunciato da Steven Knight, gli autori romperanno questo ultimo tabù concedendo a Tommy di mangiare qualcosa. Ma è una chicca che ormai fa parte del personaggio e difficilmente se ne priveranno.