Peaky Blinders 6, L'ultima stagione da oggi su Netflix ma la saga continua: Ecco come

È la fine o non è la fine? La sesta stagione di Peaky Blinders debutta in streaming, ma il futuro è roseo per la serie di Steven Knight: ecco tutto quello che sappiamo.

Peaky Blinders è una delle serie che ha segnato il panorama dei gangster drama degli ultimi anni. Ha creato proseliti, entusiasmato gli animi e formato una community di fan fedeli e appassionati. Sarà per questo che è sembrato subito difficile pensare di dover dire addio a Tommy Shelby & Co. con la sesta stagione. E sarà per questo che il creatore Steven Knight ha deciso che l'ultima stagione, disponibile da oggi su Netflix dopo essere andata in onda nel Regno Unito su BBC, non sarà un vero addio. Cosa c'è nel futuro del popolare crime drama ambientato tra gli anni '20 e gli anni '40, il ventennio più caldo del '900? Ecco tutto quello che sappiamo.

Peaky Blinders 7 non ci sarà: Steven Knight spiega perché

Evitando gli spoilerare il finale della sesta stagione, vi diciamo soltanto che apre la strada a nuovi interessanti risvolti. La storia è tutt'altro che chiusa e la conclusione del sesto episodio si presta a molteplici interpretazioni. Si vede, insomma, che il creatore non aveva intenzione di chiudere completamente l'arco narrativo del protagonista. Allora perché non ha pensato a una settima stagione? I motivi sono almeno due e ne ha parlato Steven Knight durante un'intervista a Radio Times. Il motivo principale è stata la pandemia, che lo ha costretto a cambiare i piani. "L'intenzione originale era quella di fare sette stagioni, ma il Covid ci ha rubato un anno e abbiamo pensato che sarebbe stata una grande idea andare sul grande schermo", ha detto lo showrunner. L'altro motivo ha a che fare con il lutto che ha colpito la famiglia di Peaky Blinders, ovvero la prematura morte dell'attrice Helen McCrory, l'interprete di zia Polly. "Ci è sembrato, anche a causa della morte di Helen, che tutto portava verso ciò che io chiamo 'la fine dell'inizio'", ha aggiunto.

Nel futuro della serie c'è un film

Come confermato da Knight, quindi, la vera conclusione della saga la vedremo in un film. Sempre a Radio Times, il creatore ha spiegato che il lungometraggio sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. "So già cosa accadrà e si tratta di una sorta di storia non raccontata accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale, nella quale i Peaky sono coinvolti", ha spiegato. D'altronde è giusto che una serie che si è aperta con una guerra mondiale, la prima, trovi la sua conclusione in un altro drammatico evento che ha segnato la storia e che, per i protagonisti, è fonte di trauma.

Quando esce e chi torna nel film?

Steven Knight ha annunciato i suoi piani per un film di Peaky Blinders ormai già un anno e mezzo fa, a gennaio 2021. Ma la produzione dovrebbe iniziare nella migliore delle ipotesi all'inizio del 2023, con un'uscita nelle sale nel 2024 (occorrerà, insomma, armarsi di pazienza). Per fortuna Knight ha confermato che due dei protagonisti, Cillian Murphy e Paul Anderson, torneranno nel film; anche Sophie Rundle e Harry Kirton hanno fatto intendere che ci saranno. Conrad Khan, che nella sesta stagione ha interpretato un nuovo personaggio che ha acquisito sempre più importanza man mano che ci si avvicinava al finale (Erasmus "Duke" Shelby) dovrebbe esserci. Il finale della serie ha lasciato molte porte aperte a Tommy Shelby e alla sua famiglia, quindi sarà interessante vedere come il film risolverà le diverse questioni rimaste in sospeso.